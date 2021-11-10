وفاة الفنانة التشكيلية المصرية جاذبية سري

نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر ووزارة الثقافة، الفنانة جاذبية سري، إحدى رائدات الحركة التشكيلية المعاصرة، التي رحلت عن الدنيا يوم الأربعاء عن عمر ناهز 96 عاما.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ“جاليري الزمالك“ على موقع فيسبوك، فإن صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة، ستقام يوم الخميس عقب صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود بمنطقة ”المهندسين“.

والفنانة الراحلة من مواليد حي بولاق في القاهرة عام 1925، واستطاعت أن تضع بصمتها في مجال الفن التشكيلي على مدار عقود مضت.

وكانت من بين مجموعة قليلة من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين وتميزت أعمالها بالتكوينات الغنية بالألوان والحركة والتعبير عن البيئة المصرية.

وعملت جاذبية حسن سري، أستاذا في كلية الفنون الجميلة، وأقامت أكثر من سبعين معرضا فنيا لرسوماتها في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة، وهي عضو نقابة الفنانين التشكيليين منذ إنشائها 1979.

وبدأت الفنانة الراحلة حياتها العملية والفنية كمدرسة تربية فنية في مدارس المعلمات العليا، وبعض المدارس الثانوية الفنية، وحصلت على دبلوم الفنون الجميلة ودبلوم التربية الفنية، ثم دراسات عليا في التصوير من باريس عام 1951، ودراسات عليا من روما في عام 1952، ودبلوم الدراسات العليا في التصوير من كلية ”ميلد“ بجامعة لندن.

وعملت ”سري“ أستاذاً للتصوير في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981، وأستاذة التصوير السابق في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامي 1981 و1982.

كما شغلت عضوية جماعة الفن الحديث حتى توقفها في الخمسينيات، وجمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة، وجماعة الحفارين المصريين بالقاهرة، ولجنة الفنون التشكيلية سابقا بالمجلس الأعلى للثقافة في وزارة الثقافة المصرية.

وشغلت كذلك عضوية الجمعية الدولية لنقاد الفن ”الأيكا“ في باريس، ومتحف ”المتروبولتيان“ للفن في نيويورك.

وحصلت الراحلة على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، منها: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عام 1970، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في نفس العام، وجائزة روما للتصوير عام 1952، والجائزة الشرقية ”التصوير بالزيت – القسم المصري“ بينالي فينسيا عام 1956، والعديد من الجوائز الأخرى.

من لوحاتها (أم رتيبة) و(الزوجتان) و(الحياة على شاطئ النيل) و(بيوت خائفة) و(هديل الحمام) و(المراجيح) و(امرأة من النوبة).

وأصدرت لها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998 كتاب ”الشغف بالألوان“ باللغة الإنجليزية الذي تضمن مجموعة من المقالات عن فنها وحياتها وتجاربها.