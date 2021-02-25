الإمارات تُزيح الستار عن أكبر لوحة فنية على القماش في العالم (صور)

أزاح وزير التسامح والتعايش في الإمارات الشيخ نهيان آل نهيان، اليوم الخميس، الستار عن ”رحلة الإنسانية“، وهي اللوحة الفنية التي حصدت لقب أكبر لوحة فنية على القماش في العالم بموسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية العالمية.

وأُزيح الستار عن اللوحة، التي جاءت ابتكارًا من أحد رموز الأعمال الإنسانية الفنان البريطاني المقيم في دبي ساشا جفري، خلال حفل رسمي تضمن مجموعة من العروض المذهلة بأداء أحد أعظم مواهب الغناء الأوبرالي أنجليكا دي لا ريفا، أقيم في منتجع أتلانتس النخلة في دبي بحضور الرئيس التنفيذي لدبي الدكتور طارق محمد القرق.

ورأت اللوحة النور، البالغ مساحتها 17 ألف قدم مربعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بعد 28 أسبوعا متواصلا من العمل في قاعة المنتجع، من شهر آذار/مارس إلى شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020، خلال فترة الإغلاق، التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال ساشا جفري، ”إن (رحلة الإنسانية) تمثل رحلتي الخاصة التي بدأتها خلال جائحة كوفيد-19 لتحقيق حلمي في إعادة التواصل بين الناس على كوكبنا“، لافتا إلى أن ”العديد من الأشخاص أسهموا في المبادرة في الوقت، الذي فقد فيه العالم قدرته على التواصل بشكل تام“.

وأضاف أن ”لوحتي تروي قصة أمل وإيجابية في وقت كنا نتصدى خلاله لأكبر أزمة يواجهها جيلنا، إذا كان بمقدور شخص واحد قضاء 20 ساعة في اليوم لإعداد اللوحة فلكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يقوم به 7.5 مليار شخص إذا عملوا معا“، معربًا عن شكره لجميع الشركاء والداعمين.