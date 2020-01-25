نحّات يحول الرخام إلى وسائد نوم (فيديو)

ساهم فنان النحت النرويجي هاكون فاجيراس، بإضافة فن جديد من خلال مادة الرخام، التي عادة ما يستخدمها النحّاتون الموهوبون حول العالم في صنع تماثيل وتصاميم مذهلة.

فاجيراس نجح في نقش تصاميم متنوعة من مادة الرخام البيضاء على شكل وسائد النوم الهشة، بطريقة لا تصدق، مستخدما أدواته الفنية مثل المطارق الهوائية والأزاميل، وفقا لموقع Oddity Central.

وبرغم من أنه صنع أكثر وسائد النوم غير المريحة بعدما حفرها بالرخام، قال فاجيراس إنه أراد من عمله الفني أن يجمع بين مادة الرخام التي تعد الأكثر استخداما في تاريخ فن النحت والنقش، وبين الوسائد.

وشرح في حديثه مع موقع Sculpture Atelier الأمريكي لتعليم نحت التماثيل، أن مادة الرخام البيضاء تتميز برقتها وهشاشتها برغم ما تظهره من طبيعتها الجامدة، وهذه الصفات تساعد الفنانين على استخدامها للتعبير عن الاختلافات الدقيقة في المشاعر الإنسانية.

وأضاف أنه أراد أن يجسد هذه الصفات ونحت الرخام في شيء من شأنه أن يجسد صفاتها تماما، والتي وجدها في الوسائد البيضاء الهشة.