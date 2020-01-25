 نحّات يحول الرخام إلى وسائد نوم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نحّات يحول الرخام إلى وسائد نوم (فيديو)

نحّات يحول الرخام إلى وسائد نوم (فيديو)

المصدر: رموز النخال – إرم نيوز

ساهم فنان النحت النرويجي هاكون فاجيراس، بإضافة فن جديد من خلال مادة الرخام، التي عادة ما يستخدمها النحّاتون الموهوبون حول العالم في صنع تماثيل وتصاميم مذهلة.

فاجيراس نجح في نقش تصاميم متنوعة من مادة الرخام البيضاء على شكل وسائد النوم الهشة، بطريقة لا تصدق، مستخدما أدواته الفنية مثل المطارق الهوائية والأزاميل، وفقا لموقع Oddity Central.

وبرغم من أنه صنع أكثر وسائد النوم غير المريحة بعدما حفرها بالرخام، قال فاجيراس إنه أراد من عمله الفني أن يجمع بين مادة الرخام التي تعد الأكثر استخداما في تاريخ فن النحت والنقش، وبين الوسائد.

View this post on Instagram

…and it's finished! What do you think? #marble

A post shared by Håkon Anton Fagerås (@fageras_sculpture) on

وشرح في حديثه مع موقع Sculpture Atelier  الأمريكي لتعليم نحت التماثيل، أن مادة الرخام البيضاء تتميز برقتها وهشاشتها برغم ما تظهره من طبيعتها الجامدة، وهذه الصفات تساعد الفنانين على استخدامها للتعبير عن الاختلافات الدقيقة في المشاعر الإنسانية.

وأضاف أنه أراد أن يجسد هذه الصفات ونحت الرخام في شيء من شأنه أن يجسد صفاتها تماما، والتي وجدها في الوسائد البيضاء الهشة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الفن
النرويج
النوم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث