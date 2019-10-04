لوحة ”برلمان القردة“ لبانكسي تباع بـ 12.1 مليون دولار‎

بيعت لوحة لفنان الشارع بانكسي تمثل برلمانًا بريطانيًا تحتله قردة، بسعر 9.9 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) في مزاد علني، مساء الخميس، في لندن، وهو مستوى قياسي للفنان.

وكان السعر القياسي السابق لإحدى لوحات الفنان التي تبقى هويته لغزًا، 1.87 مليون دولار، وسجل العام 2008 في مزاد في نيويورك.

وتبلغ مقاسات ”ديفولفد بارلمنت“ 4.46 أمتار بـ 2.67 متر، وهي أكبر لوحة فنية معروفة لهذا الفنان.

وقد بيعت بعد 13 دقيقة من ”المزايدات الحامية“ شارك فيها ”عشرة جامعين“، على ما ذكرت دار ”سوذبيز“، المنظمة للمزاد التي لم تكشف عن هوية الشاري.

وأتى المزاد قبل أقل من شهر، على الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء حزيران/يونيو 2016، الذي قرر بموجبه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.