ابنة أول رئيس للبنان… رحيل الفنانة التشكيلية هوغيت الخوري

غيب الموت الفنانة التشكيلية اللبنانية هوغيت الخوري كالان ابنة أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال بشارة الخوري عن عمر ناهز 88 عامًا.

وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في بيروت اليوم الاثنين عن وفاة كالان بعد رحلة طويلة في عالم الفن التشكيلي.

ودخلت كالان مجال الرسم في السادسة عشرة من عمرها تحت إشراف الفنان الإيطالي فرناندو مانيتي الذي كان يقيم في لبنان، ثم انتقلت إلى مرحلة التخصص ودرست الفن وهي في الثالثة والثلاثين من العمر في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وتزوجت الفنانة من الفرنسي بول كالان وحملت من يومها اسمه. وأقامت معرضها الشخصي الأول خلال عام 1970 في ”دار الفن والآداب“ وهي القاعة التي صارت في ما بعد تحمل اسم صاحبتها جانين ربيز.

وغادرت كالان إلى باريس حيث عاشت حوالى 15 عامًا، ثم انتقلت إلى لوس أنجليس. طورت كالان تجربتها الفنية بين لوس انجليس وباريس وأصبحت لوحاتها تحظى بإقبال المزادات الفنية العالمية مثل سوذبيز وكريستيز.

وشاركت الفنانة في معارض بارزة أقيمت في الإمارات العربية المتحدة والسعودية وكانت من بين 15 شخصًا نالوا تكريم الجامعة الأمريكية في بيروت.

واشتهرت كالان بإشاعة أجواء من الفرح والأمل في أعمالها ووصفتها الصحافة بأنها ”الفتاة التي لا تكبر“ لاسيما وأنها ظلت ترسم بعد سن الثمانين.

وفي عام 2013 أقيم لكالان معرض استعادي بمركز بيروت للمعارض ضم نماذج من مختلف مراحلها عبر خمسين عامًا توزعت بين الرسم والنحت والنسيج وتصميم الأزياء حيث سبق لها التعاون مع دار بيير كاردان.

وكان للراحلة خطها الخاص في عالم الأزياء حيت تميزت أزياؤها بالألوان الشرقية وهو ما عكسته على رسومها ذات الطابع الزخرفي المتحرر من قيود الزخرفة.

ونعاها الصحفي اللبناني مرسيل غانم في تغريدة على التويتر قائلًا ”غابت اليوم الرائدة في الفن التشكيلي اللبناني عن 88 عامًا هوغيت كالان وهي ابنة الرئيس بشارة الخوري وهي نحاتة وعرضت وتُعرض أعمالها في أكبر وأهم متاحف العالم. فراشة الألوان والتعاويذ رحمك الله“.