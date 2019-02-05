وفاة التشكيلي اللبناني أمين الباشا

المصدر: ا ف ب

توفي الفنان اللبناني أمين الباشا، ليل الإثنين الثلاثاء، عن 86 عامًا في بيروت، بعد مضاعفات صحية طويلة، بحسب ما أعلن مصدر في عائلته.

وقال المصدر: “توفي أمين الباشا بعد منتصف الليل في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث كان يعالج منذ 3 أسابيع”.

وأوضح أن الفنان الراحل كان يعاني من مضاعفات الإصابة بمرض القلب والتهاب رئوي.

وسيشيع أمين الباشا إلى مثواه الأخير في بيروت الأربعاء، وفقًا للمصدر ذاته.

وولد أمين الباشا في بيروت العام 1932، ودرس في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة في العام 1957، ثم تابع دراساته العليا في فرنسا.

ويعد الباشا من كبار الفنانين التشكيليين في لبنان، وقد أنتج على مدى عقود طويلة أعمالًا فنية بين الرسم والنحت إضافة إلى الكتابة، حيث عرضت أعماله في معارض لبنانية وفي الخارج مثل باريس ومدريد.