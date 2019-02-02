ما الرؤية الجديدة في مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي؟

ينطلق مهرجان الكويت للإبداع التشكيلي، في نسخته الثالثة عشرة، بعد غدٍ الإثنين، بمشاركة أكبر عدد من الفنانين التشكيليين الكويتيين خلال السنوات الماضية، حيث وصل العدد إلى 87 فنانًا تشكيليًا، يقدمون خلال المهرجان حوالي مئتي قطعة فنية.

وأعلن رئيس الجمعية الكويتية للفن التشكيلي عبد الرسول سلمان، اليوم السبت، أنّ “المهرجان يأتي في ظل توجهات الشيخ ناصر الصباح، لنشر ثقافة الفن التشكيلي، باعتبارها من أهم مقومات الحياة الاجتماعية والثقافية، وتساهم في تعزيز روح الانتماء للوطن، وتعزز التواصل الإنساني، وتتيح الفرصة لتدعيم مسار الكويت الجديدة 2035”.

وأضاف، أنّ “أعمال المعرض تمثل محاكاة للفن الكويتي، وتعبر عن مزج بين التراث والمستقبل، كمواكبة لتطور الفن بشكل عام، وتنوع مصادر المعرفة”.