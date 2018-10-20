حادث متعمد.. الكشف عن سر تمزق لوحة فنية تلقائيًا بعد بيعها بأكثر من مليون يورو (فيديو)

خطّط الفنان البريطاني بانكسي لتمزّق لوحته تلقائيًا بعيد بيعها في مزاد بأكثر من مليون يورو في 25 تشرين الأول/أكتوبر، في حادثة لقيت ضجّة إعلامية كبيرة.

وفي شريط فيديو، كشف الفنان عن الآلية التي وضعها في الإطار المذهّب الكثيف الذي يحيط باللوحة، وهي رسم بالأكليريك لأحد أشهر أعماله الجدارية يمثّل فتاة صغيرة تطلق بالونًا أحمر على شكل قلب.

وخلال المزاد الذي تولّت دار “سوذبيز” تنظيمه، قُطّع الرسم جزئيًا إلى قطع صغيرة بعيد لحظات على بيعه.

وأظهر شريط الفيديو الذي نشره بانكسي تجارب مسبقة أعدّها ليختبر ما إن كان الورق سيُسحق. ونجحت جميعها، حتّى إن بعض اللوحات مُزّقت بالكامل.

وأشار بانكسي الذي تبقى هويته طيّ الكتمان، عبر حسابه على “إنستغرام”، إلى أن دار المزادات لم تكن على علم بمخطّطه.

وأوضح “يظنّ البعض أن اللوحة لم تتقطّع.. بلى تقطّعت.. يظنّ البعض أن دار المزادات كانت على علم.. كلّا لم تكن على علم”.

وقال أليكس برانسك رئيس قسم الفنون المعاصرة في الفرع الأوروبي من “سوذبيز” في بيان إن “بانكسي لم يدمّر قطعة فنية في مزاد بل إنّه صنع تحفة أخرى”.

أما السيّدة التي اشترت اللوحة، وهي هاوية أوروبية للتحف الفنية، فقد صرّحت أنها صدمت في بادئ الأمر لكنها أدركت شيئًا فشيئًا أنها ستملك قطعة دخلت في تاريخ الفنّ.

وقد بيعت لوحة “غيرل ويذ ذي بالون” بمقابل 1,042 مليون جنيه استرليني (1,185 مليون يورو)، ويفترض أن تكون هذه الحادثة قد ساهمت في رفع سعرها.