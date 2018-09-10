فنان يبدع لوحاته بضوء الشمس (فيديو)

تمكن الفنان التشكيلي الأمريكي مايكل باباداكيس، من استبدال الفرشاة وألوان الرسم التقليدية لعمل لوحاته الفنية، بضوء الشمس.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الإثنين، أن باباداكيس يصنع لوحاته بواسطة حرق التصاميم، وذلك على طريقة عملية هليوغرافيا التي استخدمت في القرن التاسع عشر، لصناعة صور فوتوغرافية من ضوء الشمس.

وأضافت أن باباداكيس يستعين بصف من المرايا والعدسات المكبرة، لتركيز أشعة الشمس القوية في عمليتي انعكاس وانكسار الضوء على لوحاته، مما يُؤدي لحرق التصاميم، وتشكيل المشهد الفني الذي يرغب في تجسيده.

وأوضح باباداكيس، نقلًا عن صحيفة “إنديا توداي” الهندية، أنه اكتشف إمكانية استخدام عملية هليوغرافيا في الرسم بالصدفة قبل 5 أعوام، عندما كان في رحلة من كوريا الجنوبية إلى اليونان، على طول “طريق الحرير” جنوب آسيا.

وأوضح أن إعداد عملية الرسم تستغرق عدة أسابيع، لأنه يجب أن تبقى تحت أشعة ضوء الشمس لساعات لإنهائها.