“اللوفر أبوظبي” يؤجل عرض لوحة “سالفاتور مندي” الأغلى في التاريخ

أرجأت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي موعد عرض لوحة “سلفاتور مندي” للفنان العالمي ليوناردو دافنشي في “اللوفر أبوظبي“. والذي كان مقرراً في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت الدائرة على حسابها بـ “تويتر” إن “سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً”.

دائرة الثقافة والسياحة تعلن تأجيل كشف الستار عن لوحة "سلفاتور مندي" للفنان العالمي ليوناردو دافنشي وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً pic.twitter.com/qMGGhqaHhA — Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (@dctabudhabi) September 3, 2018

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن متحف اللوفر أبوظبي، أن دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية “استحوذت على هذا العمل الفني من أجل المتحف”.

والمزاد الذي بيعت خلاله “سالفاتور موندي” جرى في نيويورك، ونظمته دار “كريستيز”، وقد حطم خلاله هذا العمل السعر القياسي لأغلى لوحة في العالم، والذي كان عائدًا لـ”نساء الجزائر” لبابلو بيكاسو (179,4 مليون دولار في العام 2015).

وسرت تكهنات كثيرة منذ ذلك الحين، حول هوية مشتري اللوحة، التي طرحها للبيع الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف، بعدما اشتراها بسعر 127,3 مليون دولار العام 2013.

وكانت “سالفاتور موندي” اللوحة الوحيدة المعروفة لدافينتشي، التي يملكها فرد، إذ كل اللوحات الأخرى تملكها متاحف.