تحارب التكنولوجيا بشعار الإبداع.. تعرّف على أسرار مهنة “الخطاط” (فيديو إرم)

رغم التطور التكنولوجي الكبير ومزاحمة الحاسوب ريشة الخطاط في مهنته، فإن “مهنة الإبداع” لا تزال صامدة في مصر، تنتعش أحيانًا وتخمد أحيانًا أخرى، تزداد رواجًا في فترات الدعاية كالانتخابات السياسية والعمالية والنقابية، وتركن أحيانًا أخرى.

ويصارع الخطاطون من أجل إبراز موهبتهم الإبداعية مستخدمين أنواع الخطوط العربية المختلفة، وهو ما دفع بنقيب الخطاطين المصريين مسعد خضير للقول إن ثمة أسرارًا وتقنيات وفنيات في مهنة الخطاط.

ومتحدثًا عن بعض هذه التقنيات، كشف “خضير” في لقاء مع “إرم نيوز” إلى أن هناك قلم “التومار”، الذي يتكون من 24 شعرة من ذيل الخيول، ويستخدم في الكتابة بالمساجد، وقد جرى إزالة 8 شعرات منه، وأصبح 16 شعرة فقط ويستخدم في كتابة الخط “السولساري”.

وبالنظر إلى عشقه لهذه المهنة، حوّل معرض المخطوطات إلى متحف ضخم على مساحة 600 متر يضم 15000 لوحة، مشيرًا إلى عدم عرض أي لوحة أو عمل داخل المعرض للبيع فهو يحافظ على محتوياته ليصبح متحفًا عامًا، لافتًا إلى أن وزارة الثقافة أدرجت معرضه ضمن الأماكن السياحية المصرية، ما أسهم في زيارة العديد من الشخصيات العامة المصرية والعربية له.

وانتقل إلى الحديث عن أنواع أخرى للمهنة، فقال نقيب الخطاطين المصريين إن يافطة كل مهنة لها الشكل والطريقة الصحيحة في كتابتها، فمثلًا يافطة الطبيب تكون بيضاء والاسم بالأسود والمهنة بالأحمر، أما يافطة المحامي تكون سوداء والاسم بالأبيض مثل ألوان ملابس عملهم، مؤكدًا أن النقابة تضم ما يقرب من 1000 عضو ولكن الجمعية العمومية تضم 7000 عضو.