ثمانيني يكتشف موهبته الفنية بعد تقاعده ويُعيد رسم لوحات كاناليتو (صور)

بعدما تقاعد البريطاني كين سمول (84 عامًا) من عمله في إصلاح المركبات، أدرك أن موهبته الحقيقية هي الرسم، حيث لم يكتفِ في إبداعه الذاتي، بل نجح في إعادة رسم لوحات طبق الأصل للوحات فنان تصوير الطبيعة الإيطالي، والذي عاش في القرن الثامن عشر، جيوفاني أنطونيو كانال، والشهير باسم كاناليتو.

وأعاد سمول من مقاطعة دورهام شمال شرق بريطانيا، والذي لم يلتقط فرشاة الرسم قبل سن 65 عامًا، تشكيل تحفة رائعة من أعمال كاناليتو، والتي تعد أفضل أعمال الرسام الإيطالي الشهير، حيث بدأ برسم لوحة اسمها “الحياة في البندقية” بعد زيارته معرضًا فنيًا في عام 2014م.

وقال لصحيفة ديلي ميل البريطانية: “أرسم لأنني أستمتع بالرسم ولا أشعر بالوحدة والاكتئاب، أنا مسرور جدًا؛ لأنني اتبعت شغفي في حياتي الأخيرة”، مُعبّرًا عن اعتقاده بأن لوحاته أفضل من لوحات كاناليتو؛ لأن “ألوانها أكثر عمقًا وثراءً”.

ومن بين رسوماته صورة للملكة إليزابيث الثانية؛ حيث أعاد رسمها بعد حصوله على إذن من العائلة المالكة البريطانية.

وهدفه التالي فتح معرض لعرض أعماله التي لم يكشف عنها من قبل.