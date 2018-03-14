إناء أُخفي لقبحه يُباع بسعر قياسي عالمي في مزاد ببريطانيا

حقق إناء فخاري أُخفي لسنوات، سعرًا قياسيًا عالميًا، خلال عرضه اليوم الأربعاء، للبيع في مزاد علني في بريطانيا، حيث تم بيعه بمبلغ 381 ألف جنيه إسترليني، رغم شرائه في سبعينات القرن الماضي بمبلغ 250 جينهًا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “الإناء أخفته مالكته التي لم يُكشف عن اسمها، لأكثر من خمسة عقود بعد وفاة زوجها الذي اشتراه من فنان النحت الراحل هانز كوبر، لأنها لم تُغرم به، وتراه قبيحًا جدًا”.

وكشف نيك سانتي، الدلال في المزاد العلني، أن “القطعة حققت سعرًا قياسيًا بسبب الصراع على شرائه من قبل اثنين من جامعي المقتنيات الأثرية”، مبينًا أنه عندما أحضرته مالكته في صندوق حذاء أبيض، وقيّموا سعره بمبلغ يتراوح بين 4000 إلى 6000 جنيه، لم تكن متفائلة في تحقيقه أي سعر.

ويعتبر هانز كوبر ملك الفخار في بريطانيا، وسجّلت أعماله في العام 2011م، سعر 250 ألف جنيه إسترليني، حيث كان متأثرًا بشدة بالقطع الأثرية القديمة في منطقة بحر إيجة.