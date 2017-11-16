بيع آخر أعمال الرسام الإيطالي دافنشي بـ450 مليون دولار‎

بيعت لوحة “سلفاتور مندي” للرسام الإيطالي الشهير، ليوناردو دافنشي، في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية، بـ450 مليون دولار، مساء الأربعاء.

اللوحة، التي عرضتها دار “كريستي” الأمريكية للمزادات، للبيع، تعتبر أغلى عمل فني يتم بيعه بهذا الثمن في مزاد علني.

ولم تعلن دار المزادات عن هوية مشتري اللوحة المذكورة.

وبدأ المزاد على اللوحة، وهي آخر عمل معروف للفنان الإيطالي، الذي يعود إلى عصر النهضة، بـ100 مليون دولار.

اللوحة، التي يفترض أنها تمثل المسيح عليه السلام، تظهره في وضعية “سلفاتور مندي”، وهي الوضعية التي تظهره وهو رافع يده اليمنى، وفي يده اليسرى كرة زجاجية يعلوها صليب.