اكتشاف جرادة نافقة في لوحة لـ”فان غوخ” عمرها 130 عامًا (صورة)

اكتشفت خبيرة اللوحات، ماري سشيفر، جرادة نافقة في لوحة “أشجار الزيتون” للرسام الهولندي الشهير “فينسنت فان غوخ“، والتي تعرض بمتحف “نيلسون اتكينز” بمدينة غانزاس الأمريكية، وتعتبر من اللوحات المحبوبة لرواده.

الجرادة علقت كما يبدو في الصباغة قبل أن تجف، أي أثناء رسم اللوحة قبل حوالي 130 عامًا.

ولاحظتها الخبيرة ورفاقها وهم يتفحصون محتويات المتحف، لكنها تأكدت منها باستعمال المجهر.

وتقول ماري سشيفر: “وأنا أشاهد اللوحة باستعمال المجهر، لاحظت جسم الجرادة الدقيق غارقا في الصباغة”.

وأضافت: “المثير في الأمر أنه يمكننا تخيل عدة تصورات للطريقة التي وقعت بها الجرادة على اللوحة، فنتخيل أن فان غوخ كان يرسم في الخارج، ويحاول مقاومة الرياح والحشرات، ثم ينقل لوحته الطرية إلى الورشة ويضطر لعبور الحقول”.

وعملت الخبيرة على تحليل جزء دقيق من جسم الجرادة للتحقق من تاريخ اللوحة بالضبط.

أما عالم الحشرات “مايكل أنجل” الذي يدرس بجامعة كانساس، فقد لاحظ بعد تفحص مجهري دقيق لجسم الجرادة على اللوحة، غياب القفص الصدري للحشرة، وأيضا غياب آثار أية حركة على الصباغة القريبة منها، مما يدل على أنها كانت نافقة قبل أن تسقط فوق اللوحة.