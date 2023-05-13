الفرنسية "ميليسا دا كوستا" تروي حكاية "نساء طرف العالم"

وتحاول المؤلفة من خلال مشاهد طبيعية آسرة أن تذكر القراء بالحيز الصغير جدًا الذي يحتله الناس في هذا الكون، وهو التواضع الذي بحثت عنه افلور طيلة عزلتها وسفرها.

وهكذا تبرز ميليسا دا كوستا، بفضل شخصياتها الثلاث، أهمية بناء العلاقات البشرية وتنصح بالعودة إلى التأمل؛ وهي تقول إن ما يحتاجه الناس هو التريث ثم العودة إلى الأشياء الأساسية ثم التريث.