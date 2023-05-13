الفرنسية "ميليسا دا كوستا" تروي حكاية "نساء طرف العالم"
تصدر صاحبة الأرقام القياسية في حجم مبيعات الكتب الروائية الفرنسية ميليسا دا كوستا روايتها "نساء طرف العالم" عن دار نشر "آلبين ميشل".
وتدور أحداث الرواية في جنوب نيوزيلندا في ذروة فصل الشتاء، وبالذات في مخيم قريب من البحر تديره أوتومن وابنتها ميلي. ويخيم على هذا المكان الواقع في قلب طبيعة برية نائية صمت وهدوء موحشان لم يلبثا أن تحولا إلى ضجيج وحيوية بعد مجيء افلور، وهي شابة باريسية تسعى إلى النقاء الروحي.
وتكشف الرواية شيئًا فشيئًا عن الطريقة التي تآلفت بها النساء الثلاث وصنعن الثقة بينهن، بل وكشفن لبعضهن عن أسرارهن المكنونة.
وتحاول المؤلفة من خلال مشاهد طبيعية آسرة أن تذكر القراء بالحيز الصغير جدًا الذي يحتله الناس في هذا الكون، وهو التواضع الذي بحثت عنه افلور طيلة عزلتها وسفرها.
وهكذا تبرز ميليسا دا كوستا، بفضل شخصياتها الثلاث، أهمية بناء العلاقات البشرية وتنصح بالعودة إلى التأمل؛ وهي تقول إن ما يحتاجه الناس هو التريث ثم العودة إلى الأشياء الأساسية ثم التريث.
وتشكل الرواية رحلة داخل الديكورات الخلابة التي ترافقها نسوة ملهمات وقادرات على الإلهام من أجل قصيدة تمجيد للحرية.
وتأتي هذه الرواية بعد روايتي "الغد" و"كنت عائدة من الآخرين" ورواية "أزق السماء بأكمله" التي حققت نجاحاً مدوياً، وفق "أونا".