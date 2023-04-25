"افرح يا قلبي" للكاتبة اللبنانية علوية صبح.. ابتعاد عن السرديات القاتلة للعمل الروائي

وفي رواية "افرح يا قلبي"، جموح مخيلة، وجنون أفكار، وبدء متعدد، لا بدء واحد. ومعاودة للبدايات، لدفنها، وبعثها من جديد.

تحشد علوية صبح أدبا، بل عملا أدبيا للخيانات الخلاقة، حين تحترف الأفكار وتجوس أرض الحقائق وتحلق وراء المعتقدات بين الغابات والغيوم التي تظللها. تريد أن تنزع الحشمة وتظهر المكر وتسلط الضوء على النكران الجميل، ولو أنها تعيش في كل برهة، فداحة النقصان، في كل ما يتقدم منها، على أنه الكامل والحقيقي والملزم، وأيضا المقدس.

ومن بين أسطر الرواية "مشى معها إلى باب بيتها وتغلب عليه شعور بأنه لا يريد مفارقتها. أغلقت الباب بعدما ودعته بقبلة على خده، فبقي واقفا يحدق فيه، ثم دون تردد ضغط على الجرس، ففتحت الباب فورا، كما لو أنها لا تزال هي أيضا واقفة خلفه. ما أن دخل وأغلقه، حتى خلعت قميصها وبان له الجزء العلوي من جسدها، فارتبك. بادرت إلى تقبيله، فاستجاب. حملها إلى الفراش بعد أن شلت الرغبة ركبتيها، وجعلت عينيها شبه مغمضتين. جسدها أحس به ينسكب من بين يديه لفرط رغبتها. همدت قوته في الفراش وخانته، فوقع في ارتباك مريع" (ص 157).

" في الفترة البسيطة التي قضوها في مدينة صيدا- جنوب لبنان، بدت أمه سعيدة، بسبب انقطاع جيهان عن زيارتهم إلا في ما ندر. مزاجها لم يتعكر، ولا سيما أن حلويات صيدا العربية، مذاقها ليس أقل جودة من الطرابلسية التي تعشقها. كانت تدخر المال وتحرم نفسها من أمور كثيرة لشراء هذه الحلويات. في بلدتهم غالبا ما كان غسان يرافقها إلى طرابلس، والحرمان يلمع في عينيه، حين ترفض أن تشتري له قطعة حلوى ليأكلها في المحل. تلكزه في خاصرته وتعده بأكلها في البيت" (ص 240).