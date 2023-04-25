"افرح يا قلبي" للكاتبة اللبنانية علوية صبح.. ابتعاد عن السرديات القاتلة للعمل الروائي
تسبر الروائية اللبنانية علوية صبح في روايتها الجديدة "افرح يا قلبي"، الصادرة عن دار الآداب 2022، عالم الموسيقى والمنفى والغربة ودوامة اللاانتماء وغياب الجذور والهرب من الوطن.
وتفتتح "صباح" روايتها بالعودة إلى المنفيّ الأول، الكاتب إدوارد سعيد، لتنتقل إلى الموسيقى معبرة عن آلام جيل ومجتمع وإنسان يبحث عن ذاته.
وتختار في روايتها صهر آيات قرآنية ببراعة مع عناوين أغان كلاسيكية، في نص يعكس القليل من الحزن والكثير من الهرب.
وفي رواية "افرح يا قلبي"، جموح مخيلة، وجنون أفكار، وبدء متعدد، لا بدء واحد. ومعاودة للبدايات، لدفنها، وبعثها من جديد.
تحشد علوية صبح أدبا، بل عملا أدبيا للخيانات الخلاقة، حين تحترف الأفكار وتجوس أرض الحقائق وتحلق وراء المعتقدات بين الغابات والغيوم التي تظللها. تريد أن تنزع الحشمة وتظهر المكر وتسلط الضوء على النكران الجميل، ولو أنها تعيش في كل برهة، فداحة النقصان، في كل ما يتقدم منها، على أنه الكامل والحقيقي والملزم، وأيضا المقدس.
ومن بين أسطر الرواية "مشى معها إلى باب بيتها وتغلب عليه شعور بأنه لا يريد مفارقتها. أغلقت الباب بعدما ودعته بقبلة على خده، فبقي واقفا يحدق فيه، ثم دون تردد ضغط على الجرس، ففتحت الباب فورا، كما لو أنها لا تزال هي أيضا واقفة خلفه. ما أن دخل وأغلقه، حتى خلعت قميصها وبان له الجزء العلوي من جسدها، فارتبك. بادرت إلى تقبيله، فاستجاب. حملها إلى الفراش بعد أن شلت الرغبة ركبتيها، وجعلت عينيها شبه مغمضتين. جسدها أحس به ينسكب من بين يديه لفرط رغبتها. همدت قوته في الفراش وخانته، فوقع في ارتباك مريع" (ص 157).
" في الفترة البسيطة التي قضوها في مدينة صيدا- جنوب لبنان، بدت أمه سعيدة، بسبب انقطاع جيهان عن زيارتهم إلا في ما ندر. مزاجها لم يتعكر، ولا سيما أن حلويات صيدا العربية، مذاقها ليس أقل جودة من الطرابلسية التي تعشقها. كانت تدخر المال وتحرم نفسها من أمور كثيرة لشراء هذه الحلويات. في بلدتهم غالبا ما كان غسان يرافقها إلى طرابلس، والحرمان يلمع في عينيه، حين ترفض أن تشتري له قطعة حلوى ليأكلها في المحل. تلكزه في خاصرته وتعده بأكلها في البيت" (ص 240).
يشار إلى أن علوية صبح صحافية وروائية لبنانية ولدت في بيروت عام 1955. حصلت على بكالوريوس في الأدب العربي والأدب الانجليزي من الجامعة اللبنانية في بيروت.
عملت صبح في مجال الصحافة منذ أوائل الثمانينيات وكتبت في عدّة صحف ومجلات. في التسعينيات، أسّست مجلة "سنوب الحسناء"، وهي أكثر مجلات المرأة العربية الثقافية مبيعاً اليوم، وما زالت علوية صبح رئيسة تحريرها.
من مؤلّفاتها "نوم الأيام"، "دنيا" و"مريم الحكايات" التي نالت جائزة أدبية وصدرت طبعتها الفرنسية عن دار غاليمار.
تشارك علوية صبح بانتظام بمحاضرات ثقافية في أنحاء العالم العربي، وتتم استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية، وتتميز بكثرة نقدها الأدبي ودفاعها عن حقوق المرأة العربية.