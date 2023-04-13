وفاة كاتبة الروايات البوليسية آن بيري

غيّب الموت كاتبة الروايات البوليسية البريطانية "آن بيري" عن 84 عامًا، التي اتُّهمت عندما كانت مراهقة بقتل والدة أعز صديقاتها، على ما أعلنت الأربعاء دار النشر 10/18 الفرنسية.

وأعلنت دار النشر وفاة بيري التي كانت تقيم منذ بضع سنوات في لوس أنجلوس الأمريكية.

وأشارت الدار، في بيان، إلى أنّ التاريخ سيخلّد "الشخصيات التي تناولتها الكاتبة، ورواياتها البوليسية البارزة، واهتمامها بالقضايا الاجتماعية".

وكان فيلم "هيفنلي كريتشرز" (1994) للمخرج بيتر جاكسون استند إلى قصة حياة بيري القاتمة على غرار رواياتها البوليسية التي تعود أحداثها إلى الحقبة الفكتورية.

وأدّت الممثلة كيت وينسلت دور بيري في هذا العمل السينمائي.

ونجحت الروائية، التي أصدرت عددًا كبيرًا من الأعمال خلال مسيرتها وبيع منها أكثر من 25 مليون كتاب، في كتمان سرها على مدى عقود.

وتعود أحداث الجريمة إلى عام 1954، عندما كانت الكاتبة تبلغ من العمر 15 عامًا واسمها الأصلي جولييت هومليه، وتعيش في نيوزيلندا إلى جوار صديقتها المقرّبة بولين باركر.

وعندما أعلمها والداها آنذاك بضرورة انتقالها للعيش خارجًا، أبدت أملها في أن تنتقل صديقتها معها، إلا أنّ والدة الأخيرة هونورا ماري باركر رفضت الأمر. فقررت المراهقتان قتل الوالدة لكي لا تبتعدان عن بعضهما.

وأثار مقتل هونورا ماري ،التي تلقت عشرين ضربة بحجر كبير، صدمة في البلاد.

ودأبت الكاتبة البريطانية على نفي ما أُشيع بأنّ علاقة عاطفية تجمعها بصديقتها، مشيرة إلى أنّ العلاقة التي تربطها ببولين كانت إلى حد الهوس.

وسُجنت المراهقتان لأنهما كانتا صغيرتين جدًّا لتنفيذ عقوبة الإعدام في حقهما.

وبعد خمس سنوات، أُطلق سراحهما وغيّرت جولييت هومليه اسمها إلى آن بيري، فيما عملت لفترة كمضيفة طيران ثم استقرت في اسكتلندا.

وأصدرت أول كتاب لها في العام 1979، لتطلق به مسيرتها المهنية التي امتدت لفترة طويلة وطُبعت بسلسلة من الروايات تتمحور حول شخصيتي توماس بيت ووليام مونك.

وخلال تسعينيات القرن الفائت، كشفت وسائل إعلام اسم بيري الحقيقي وماضيها، فيما جرى تناول قصّتها ضمن عمل سينمائي.