فيم فندرز: الأفلام الوثائقية مستقبل السينما لإخبار القصص بـ"حرية أكبر"

بعد نحو 40 عاماً على فوز فيم فندرز بالسعفة الذهبية، يتضمن برنامج الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان فيلمين له، أحدهما وثائقي والآخر روائي، ومع أن المخرج الألماني المخضرم لا يفضّل أيّاً من النوعين على الآخر، يرى أن النمط التسجيلي ينطوي على قدر أكبر من المغامرة.

في الواقع، ليس "أنسيلم" (Anselm) الذي عُرض الأربعاء من خارج المسابقة شريطاً وثائقياً بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنه بالأحرى "عمل تجريبي" عن نتاج مواطنه أنسيلم كيفر، أحد نجوم الفن المعاصر، على ما أوضح فندرز في مقابلة إعلامية.

وكما في فيلمه عام 2011 عن سيرة مصممة الرقصات الشهيرة بينا باوش، استخدم فندرز (77 عاماً)، المعروف بتجاربه السينمائية منذ ستينيات القرن العشرين، تقنية الأبعاد الثلاثة لتنفيذ مشروعه.