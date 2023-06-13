"الجبل هو أنت".. رحلة تحويل التخريب الذاتي إلى السيطرة على الذات

تمضي الكاتبة الأمريكية بريانا ويست في رحلة مع الذات، وكيفية الاستشفاء من الآلام، من خلال كتابها "الجبل هو أنت.. تحويل التخريب الذاتي إلى سيطرة على الذات".

وتتناول الكاتبة فكرة "التخريب الذاتي"، ولماذا نقوم به، ومتى نقوم به، وكيف نوقفه؟. وتقول بريانا إن سلوك التخريب الذاتي، المنبعث من احتياجات تتعايش مع بعضها بعضًا في دواخلنا، بالرغم من تضاربها، يدفعنا إلى مقاومة الجهود للتغيير، والشعور بأنّ أيّ فعل غير ذي جدوى نهائيًّا.

وتتناول، في الكتاب الذي يمتد على مدار 200 صفحة والصادر عن دار الخيال للنشر في بيروت، طرق العيش مع عاداتنا الأكثر ضررًا، لافتة إلى أنّ عقولنا تمرّ بفصول دورية، مثل: التفكك الإيجابي، ومرحلة التطهير التي من خلالها نطلق ونجدد مفهومنا الذاتي.

وترى أنه عندما نصل إلى حالاتنا القصوى، نضطر في نقطة ما للخروج من مناطق راحتنا، مبينة أن الانهيار غالبًا هو نقطة التحول التي تسبق الاختراق، في عملية تشبه تشكل الجبل في الزلزال عندما يتم إجبار قسمين من الأرض على مواجهة بعضهما بعضًا، وهكذا، فإن جبلك سينشأ بفعل التعايش، ولكن أيضًا بفعل الاحتياجات المتضاربة، ويتطلب منك جبلك التوفيق بين جزأين منك.

ويتعيَّن علينا، وفقَ بريانا ويست، تسلّق جبالنا، والقيام بالعمل الداخلي العميق المتمثل في الكشف عن الصدمات، وبناء الحيوية، والتكيف مع الانطلاق للصعود. فليس الجبل هو ما نسيطر عليه، بل أنفسنا.