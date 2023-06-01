إسلام فكري: أبحث عن بصمة فنية تجمع بين الماضي والحداثة
ينطلق مصمم الغرافيك ورسام الكاريكاتير المصري إسلام فكري، في إبداعه إلى عوالم خاصة يوازن فيها بين شغفه بالإبداع والحفاظ على الهوية العربية، بعيدًا عن التقليد والتأطير.
وكان لموقع "إرم نيوز" فرصة للاطلاع على تجربة الفنان المصري الشاب:
كيف تنظر إلى فن الكاريكاتير، وماذا تريد أن تقول من خلاله؟
فن الكاريكاتير هو انعكاس للمجتمع حضاريًّا وثقافيًّا بشكل كوميدي، ويتميز بخاصية مهمة وهي قدرتُه على الوصول إلى الجمهور، لامتلاكه حِسًّا فكاهيًّا وتعبيريًّا في آن.
وما أود إيصاله هو التعبير عن الهوية المصرية ثقافيًّا وحضاريًّا وترك بصمة فنية تجمع بين الماضي والحداثة.
من الملاحظ أنك تتكئ في شخوصك الفنية كثيرًا على نتاج الفنانين وشخوصهم، ما السبب؟
السبب في استخدامي الكبير للأعمال الفنية الدرامية، هو حبي للأعمال الفنية المصرية وقربها إلى قلبي، ونحن بطبيعتنا نميل للنستولوجيا، لذا وجدت أنّ الأعمال الدرامية حلقة وصل بيني وبين الجمهور. فمن منا لا يحب مسرحية "المتزوجون" أو "العيال كبرت" أو "سك على بناتك"؟. فنحن لدينا تراث مصري يحمل الكثير من القيم الفنية والذكريات الجميلة.
أين المساحة "العربية" الخاصة بالرسام ومصصم الغرافيك، اليوم؟
للأسف الغزو الثقافي الغربي أثر كثيرًا على أذهان الفنانين العرب وسبّب نوعًا من تشويه الهوية العربية بتقليد الغرب غالبًا في الأعمال الفنية الحديثة.
أتمنى من كل فنان عربي التعبير عن بيئته وتوجيه فنه لكي يعكس ثقافة وهوية بلده.
كيف تصف تجربتك مع "استوديو ماجد"؟
بالنسبه لاستوديو ماجد، قمت بإخراج الجزء الثاني من مسلسل "مغامرات فطين"، وكانت تجربة ممتعة وحظيتْ بإعجاب المختصين والجمهور من حيث الحرفية والرسائل الموجهة للطفل بشكل خاص.
ما الفرق بين فن الإنيمي والكاريكاتير، بالنسبة للفنان؟
الفرق بين فن الانيمي والكاريكاتير، هو أنّ فن الإنمي في الأصل فن ياباني وبعد ذلك انتقل لدول آسيا، وشكل مدرسة خاصة من حيث الخطوط والتعبير بواسطة الرسوم المتحركة ويعتبر مدرسة حديثه نسبيًّا.
أما الكاريكاتير، فهو فن هزلي انتشر أولًا في أوروبا وخاصه فرنسا بسماته الحديثة، أما فن الكاريكاتير في ذاته فهو فن قديم جدًّا عبّرت به العديد من الحضارات عن تفاصيل حياتها اليومية بشكل هزلي وحس كوميدي.
والفارق بينه وبين الرسوم المتحركة، جوهري، إذ إن الرسوم المتحركة تعتمد على تبسيط الخطوط للمحافظة على شكل وتكوين الشخصيات أثناء تكرار رسمها في عملية التحريك. أما الكاريكاتير فيعتمد على الكادر الواحد.