إسلام فكري: أبحث عن بصمة فنية تجمع بين الماضي والحداثة

ينطلق مصمم الغرافيك ورسام الكاريكاتير المصري إسلام فكري، في إبداعه إلى عوالم خاصة يوازن فيها بين شغفه بالإبداع والحفاظ على الهوية العربية، بعيدًا عن التقليد والتأطير.

وكان لموقع "إرم نيوز" فرصة للاطلاع على تجربة الفنان المصري الشاب:

كيف تنظر إلى فن الكاريكاتير، وماذا تريد أن تقول من خلاله؟

فن الكاريكاتير هو انعكاس للمجتمع حضاريًّا وثقافيًّا بشكل كوميدي، ويتميز بخاصية مهمة وهي قدرتُه على الوصول إلى الجمهور، لامتلاكه حِسًّا فكاهيًّا وتعبيريًّا في آن.

وما أود إيصاله هو التعبير عن الهوية المصرية ثقافيًّا وحضاريًّا وترك بصمة فنية تجمع بين الماضي والحداثة.