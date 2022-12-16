الحدس هو الروح التي تتحدّث إلينا

كان ألبرت أينشتاين يقول إن الشيء الوحيد المهم حقًا هو الحدس، ليس الحدس سحرًا أو تعاويذ ولكنه تلك القدرة الخفية التي تجعلنا في أكثر من ثانيتين بقليل نقيّم ما إذا كان شخص بعينه جديرًا بالثقة أم لا.

إذا كانت دراسة الحدس ظلت تستقطب اهتمامنا لسبب من الأسباب، فذلك لأن هذه الاستراتيجية هي التي توجه جزءًا كبيرًا من قراراتنا اليومية، خذ هذا الطريق وليس الطريق الآخر، كن حذرًا من فلان، ارفض عرض العمل هذا، اقبل هذا المشروع.. إلخ. بعض الأشخاص يتأملون كثيرًا في الأشياء، والبعض الآخر، على العكس من ذلك، يتركون أنفسهم ينجرفون بها عن طريق الحدس.

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "nospensees"، الخميس، يخبرنا المتخصص البارز في نظريات العقل، هوارد غاردنر، عن الحاجة إلى تطوير نوع من الذكاء الحدسي، وهو نوع يمكننا من خلاله أن نكون أكثر تقبلاً لعالمنا الداخلي.

لا يوجد بحّار يستشير كتابًا ليعرف كيف يواجه محيطًا مضطربًا، فهو يترك نفسه بعيدًا عن حدسه، من خلال هذا الصوت الداخلي الذي يعرف كيف يقرأ المخاطر ويتنبأ بأفضل طريق وأفضل استراتيجية. وهو الذي يستغرق بضع ثوان في ذلك.

الحدس.. طريق اللاشعور إلى عالم الشعور

لا أحد يستطيع أن يضمن أنه باتباع حدسنا سنتخذ أكثر القرارات المثمرة، ومع ذلك فإن ما سنحققه هو جانب مهم بنفس القدر، التصرف وفقًا لجوهرنا وقيمنا وانفعالاتنا وتقييماتنا التي تم الحصول عليها وفقًا لتجاربنا السابقة. بذلك سنتخذ خطوة بتوازنٍ داخلي جيد.