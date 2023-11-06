"الفيرمة"... مسرحية تونسية تنبش في فساد الطبقة السياسية

تفتتح مسرحية "الفيرمة" لغازي الزغباني مهرجان المسرح الوطني التونسي الذي تنطلق فعالياته يوم الثلاثاء الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والمسرحية تحمل دلالات سياسية وتعالج قضايا اجتماعية في علاقة بملفات الفساد المنتشرة في تونس.

و"الفيرمة" التي تعني بالعربية "الضيعة" تستحضر مفاهيم الحرية، حرية التعبير وحدود حرية التصرّف واستغلال النفوذ وثمن الحرية وأساليب محاربة الباحثين عن الحقيقة ومن يتصدّى للتجاوزات الحاصلة.

ويتناول هذا العمل المسرحي، أساسًا، قضية الفساد السياسي واستعداد السياسيين لفعل أي شيء مَهما كان الثمن من أجل تبييض صورهم وإبعاد شبهات الفساد عنهم.

ويجد هذا المعنى صداه في المسرحية من خلال تطور الأحداث وعبر الديكور الذي فرض حالة من العزلة على شخصيات المسرحية، وكأنّها بذلك تحاكي نفوذ أصحاب المال والفاعلين في الحقل السياسي الذي ينعكس على حياة عامة الناس وخاصة من انتقد فسادهم وخرقهم للقانون.