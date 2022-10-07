مئوية التشكيلي فاتح المدرس.. أسئلة الفنون مازالت حاضرة
احتفلت دمشق بالذكرى المئوية لولادة الفنان التشكيلي البارز فاتح المدرس "1923 – 1999" ضمن تظاهرة "سبعون عاماً من الحداثة" التي تعرض أعمال الفنانين الرواد.
وفتح مرسم الراحل فاتح المدرس أبوابه لاستقبال الزوار للاطلاع على أعماله وبعض مقتنياته التي لاتزال موجودة في مكتبه حتى اليوم، كما زينت المعرض عبارات فلسفية وأدبية عثر عليها بين مسودات الفنان.
ويقول الدكتور الفنان سائد سلوم لـ"إرم نيوز": "تعتبر تجربة المدرس رائدة ومؤسسة للتشكيل السوري والعربي، فهو صاحب خصوصية في التلوين والخط أثرت في تجارب الفنانين اللاحقين".
ويمتاز مرسم المدرس الواقع في ساحة النجمة بدمشق، بمكانة فنية كبيرة، فقد شهد ولادة معظم لوحاته المرسومة منذ بداية القرن الماضي، والتي مازالت تلاقي اهتماماً من المقتنين والنقاد نظراً لفرادتها وتعبيرها عن مرحلة كاملة من تاريخ الفن.
ويضيف الفنان سلوم: "المدرس صاحب مخيلة غنية جعلته يوظف المشاهدات في خدمة الفن، ويتضح هذا في المربعات اللونية والوجوه التي يتناولها من زوايا مختلفة كأنه يطلّ على العالم من طائرة في السماء".
وعلى أحد جدران المرسم، تظهر لوحة كبيرة رسمها المدرس مباشرة على الحائط، ويحاول القائمون على المكان حمايتها من عوامل الزمن والرطوبة التي ظهرت آثارها على بعض الأجزاء.
ويقول الفنان عصام درويش: "المدرس صاحب دهشة لونية وتعبيرية تفاجئنا في كل عمل، فلوحاته لا تخضع للرتابة أو التقليد والكلاسيكية المستهلكة".
وتكثر في أعمال المدرس المربعات اللونية والكائنات إلى جانب المدينة والأشخاص الواقعيين والغرباء، بأسلوب جعل مخيلته الفنية أصدق تعبيراً من الأسلوب الواقعي.
ويقول الفنان درويش: "تجربة المدرس بحاجة إلى المزيد من الدراسات النقدية لسبر أعماقها ونقلها إلى الفنانين الشباب حتى يبحثوا عن فرادتهم الخاصة ولا يقعوا في مطب التقليد".
وتشهد صالات دمشق في هذه الفترة عدة معارض تشكيلية تقدم أعمالا معاصرة وأخرى للفنانين الرواد، حيث ينشأ حوار حول مفاهيم الحداثة والمعاصرة والارتباط بالتراث وتقليد الفنون الغربية.
ويقول الفنان سلوم: "الاحتفاء بفاتح المدرس بعد مئة عام على ولادته، يعدّ مناسبة لإثارة الأسئلة الأزلية للفنون، كما يعتبر عرفاناً للتجارب الرائدة التي أثرت في مخيلاتنا جميعاً".
وتفيد العبارات التي كتبها المدرس خلال انهماكه بالرسم، في فهم عمله الإبداعي ونظرته إلى الحياة، ويميل معظمها إلى الغرائبية والسخرية، مثل: "عندما ينتابنا الجنون نتحول من شجرة إلى بقرة!".
ويقول الفنان درويش: "إن هذه العبارات تدل على ميل فاتح إلى الفطرية في الفن والتركيز على طبيعة الأشياء في جوهرها بعيداً عن التكلف والاستعراض والأقنعة".
وتوقّف الزوار طويلاً أمام "فراشي" الألوان التي كان يستخدمها المدرّس أثناء الرسم، حيث مازالت آثار الألوان عليها حتى اليوم. كما استعرضوا عناوين مكتبته الفنية المتعلقة بجماليات الفنون.
ويقول الفنان سلوم: "إن تجربة فاتح المدرس مازالت طازجة نتيجة الصدق والمهارة والتجديد، وهي تشكل منهلاً مهماً يجب أن يطلع عليه الفنانون الشباب".
وينتظر المهتمون أن تشهد تظاهرة "سبعون عاماً من الحداثة" التي ستقام بعد أيام في دار الأوبرا في دمشق، معروضات نادرة للفنانين الرواد وحوارات حول جدوى الفنون ومهامها في المجتمع والآفاق المنتظرة في الفن الحديث.