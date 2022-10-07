مئوية التشكيلي فاتح المدرس.. أسئلة الفنون مازالت حاضرة

ويضيف الفنان سلوم: "المدرس صاحب مخيلة غنية جعلته يوظف المشاهدات في خدمة الفن، ويتضح هذا في المربعات اللونية والوجوه التي يتناولها من زوايا مختلفة كأنه يطلّ على العالم من طائرة في السماء".

وعلى أحد جدران المرسم، تظهر لوحة كبيرة رسمها المدرس مباشرة على الحائط، ويحاول القائمون على المكان حمايتها من عوامل الزمن والرطوبة التي ظهرت آثارها على بعض الأجزاء.