معرض جدة للكتاب.. تنوع ثقافي وإنساني و"عين على المستقبل"

تمكن معرض جدة للكتاب 2022 من تحقيق مكانة قوية رغم سنوات عمره القصير، إذ أصبح بوصلة لمفكرين وأدباء وفنانين من مختلف دول العالم.

وشهد المعرض طوال فترة انطلاقته منذ الخميس الماضي، العديد من الندوات التي اهتمت بمختلف القضايا الفكرية والإنسانية وهموم الواقع الراهن، إضافة إلى الاعتناء بمستقبل الفكر والأدب.

وشهد المعرض هذا العام اهتماما خاصا بالفن التشكيلي والمسرح والسينما وفن "المانجا" والشرائط المرسومة وغيرها.

كما شهد المعرض في نسخته هذا العام تكريم الشاعر السعودي البارز محمد علي.