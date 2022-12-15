معرض جدة للكتاب.. تنوع ثقافي وإنساني و"عين على المستقبل"
تمكن معرض جدة للكتاب 2022 من تحقيق مكانة قوية رغم سنوات عمره القصير، إذ أصبح بوصلة لمفكرين وأدباء وفنانين من مختلف دول العالم.
وشهد المعرض طوال فترة انطلاقته منذ الخميس الماضي، العديد من الندوات التي اهتمت بمختلف القضايا الفكرية والإنسانية وهموم الواقع الراهن، إضافة إلى الاعتناء بمستقبل الفكر والأدب.
وشهد المعرض هذا العام اهتماما خاصا بالفن التشكيلي والمسرح والسينما وفن "المانجا" والشرائط المرسومة وغيرها.
كما شهد المعرض في نسخته هذا العام تكريم الشاعر السعودي البارز محمد علي.
فن المانجا
على غرار العديد من المعارض العالمية، التفت معرض جدة للكتاب لفن القصص المصورة "الإنمي" وفن المانجا، وذلك بتخصيص أجنحة تضم العديد من الفعاليات، ومقابلة مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة لأشهر أبطال القصص المصورة.
وحرص معرض جدة على نقل هذه الفنون للأطفال بطريقة حية، إذ تضمن المعرض لفن الإنمي والمانجا، مسرحا للطفل، وحكواتيا لرواية القصص، وعروضا لأشهر الموسيقى التصويرية، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي شارك فيها أبرز الفنانين مثل رشا رزق وطارق طرقان.
أول مؤتمر للخيال العلمي
وشهد معرض جدة للكتاب أول مؤتمر للخيال العلمي بالمملكة، يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة؛ ومنها ركن هواة جمع المقتنيات، بحيث يعرض هواة الخيال العلمي مقتنياتهم بغرض فتح مجال للنقاش ومشاركة الخبرات أو تبادل المقتنيات مع الحضور.
كما يحتضن جداريتين تفاعليتين، الأولى لإبراز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي، وبنيت على أساسه، والثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي؛ لتُبرز أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته وأبرز الإسهامات العربية فيه على مدار الزمن.
واستضاف المؤتمر كتّابا ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية، لإتاحة الفرصة لهواة الكتابة لعرض ومناقشة مسودات أعمالهم في عالم الخيال العلمي، وتبادل الآراء والتجارب.
مؤتمر النشر الرقمي
كذلك، استضاف معرض جدة للكتاب مؤتمر النشر الرقمي الأول من نوعه في المملكة، واستعرض عددا من القضايا الجوهرية في حركة النشر الرقمي، أبرزها أحدث تقنيات النشر في ظل التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في التسويق والتوزيع والترجمة وحقوق الملكية للكتب في سوق النشر الرقمي، والمبادرات النوعية والمبتكرة، والتحديات التي تواجه دور النشر العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين قيادات عالم النشر والمتخصصين والخبراء ودور النشر المتخصصة حول العالم.
حضور ثقافي وفني لافت
واستقبل معرض جدة للكتاب أبرز المثقفين على الساحة العربية، منهم الروائي السوداني أمير تاج السر، والباحث العراقي رشيد الخيون، والروائي المصري طارق إمام، والروائي العراقي محسن الرملي، والشاعر اللبناني شوقي بزيع، والفنان التشكيلي السعودي نبيل نجدي.
وتمكن من جذب عدد من النجوم العرب أبرزهم الفنان المصري أحمد حلمي، الذي تحدث عن مسيرته الفنية في ندوة "حلمي حلمك"، بينما شاركت الفنانتان يسرا وشيماء سيف في جلسة حوارية تحت عنوان "صورة المرأة العربية في الأعمال الدرامية".
فيما أقيمت ندوة بعنوان "مراحل الكوميديا في العالم العربي" بمشاركة كل من الفنانين المصري محمد هنيدي والسعودي إبراهيم الحجاج.
كما شارك أبطال فيلم "شمس المعارف" في معرض جدة للكتاب، في ندوة حوارية حملت عنوان "كواليس صناعة فيلم شمس المعارف"، وأدارها الفنان والمنتج صهيب قدس، بمشاركة المخرج فارس قدس، والفنانين: أحمد صدام، وبراء عالم، وإسماعيل الحسن.