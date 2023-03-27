الموت يغيّب الفنان التشكيلي اليمني علي عوض غداف
غيّب الموت مساء يوم السبت، الفنان التشكيلي والإعلامي اليمني علي عوض غداف، في مقر إقامته بالعاصمة الهولندية أمسترام، التي يقطنها منذ العام 1988، عن عمر ناهز 76 عاما عقب صراع مرير مع المرض.
ويعد غداف أحد الفنانين التشكيليين، الذين تجاوزت أعمالهم الفنية حدود الوطن، إلى رحاب العالمية، وحفل مشوار حياته بالعديد من المراحل والمنعطفات المختلفة، وأثْرت لوحاته الفنية الكثير من المعارض الفنية العربية والدولية.
ولم تقتصر حياة غداف على العمل الإبداعي، والفن التشكيلي، بل امتهن العمل التربوي، مدرسا في إحدى مدارس المكلا، وكذا انخراطه في العمل الإعلامي، إذ يحسب له أنه واحد من المؤسسين لإذاعة المكلا التي تأسست في 1967، وكان واحدا من الإعلاميين الذين جابت أصواتهم أثير الإذاعة.
وتعود جذور غداف إلى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، التي أبصر فيها النور لأول مرة عام 1947، وفيها نشأ وترعرع، ونهل من مدارسها تعليمه الابتدائي، لينتقل بعد ذلك إلى منطقة غيل باوزير المحاذية لمدينة المكلا، وفي مدرستها المتوسطة حصل على شهادته الثانوية.
وانتقل غداف، بعد ذلك، إلى مدينة عدن، بهدف استكمال تحصيله العلمي، ليحصل على شهادة البكالوريوس من كليات جامعة عدن.
وعقب استكمال مرحلته التعليمية، فرضت مقتضيات الوظيفة والعمل المهني، على غداف، التنقل بين حضرموت وعدن، سواء عبر انخراطه في السلك التربوي والإعلامي بالمكلا، أو في الوظيفة المكتبية بوزارة الثقافة في عدن.
عشقه وحبه لموهبته الفنية، التي أنعم الله عليه بها، أجبراه على تكسير قيود سلاسل العمل النمطي والوظيفة الروتينية، متخذا أكاديمية الفنون العليا، في عاصمة دولة هنغاريا بودابست، سلما لتنمية وصقل موهبته الفنية، متخصصا في فنون الجرافيك والفن الجداري.
ولأن سقف طموح غداف لا حدود له، فقد انخرط متدربا في العديد من الدورات العربية والعالمية، في بداية الأمر، ليصبح مدربا ومعلما للعديد من المواهب الأخرى، في دورات صيانة الأعمال الفنية المختلفة والتقنيات الحديثة.
وأثرت لوحاته الفنية في الرسم التشكيلي، العديد والكثير من المعارض الدولية والعربية المختلفة، التي لا يتسع المجال لذكرها وتحديدها. ومن بصمات غداف، المشاركة في تأسيس اتحاد التشكيليين اليمنيين، والمشاركة في تأسيس اتحاد التشكيليين العرب، وظل لفترتين متتاليتين عضوا لأمانته العامة، كما أنه كان عضوا في الرابطة الدولية للفنون التشكيلية.
وعمل بين العامين 1980 و1988، فنانا متفرغا في دولة الكويت، التي اتخذها موطنا له طيلة 8 سنوات من فترة حياته، عقب مكوثه سنتين في بغداد.
وفي العام 1988، هاجر الفنان العالمي غداف صوب القارة العجوز، وتحديدا إلى هولندا، التي عاش فيها سنوات عمره، حتى وافته المنية وهو في الـ 76 من عمره.
ولم ينتهِ ارتباط غداف الفني ببلاده الأم اليمن، عند العام 1988، إذ تم استدعاؤه من مهجره في 2004، من قبل الحكومة اليمنية آنذاك، لتصميم شعار صنعاء عاصمة للثقافة العربية، التي وقع الاختيار عليها في ذلك العام لتمثيل الثقافة العربية، وهو ما كان.