الموت يغيّب الفنان التشكيلي اليمني علي عوض غداف

غيّب الموت مساء يوم السبت، الفنان التشكيلي والإعلامي اليمني علي عوض غداف، في مقر إقامته بالعاصمة الهولندية أمسترام، التي يقطنها منذ العام 1988، عن عمر ناهز 76 عاما عقب صراع مرير مع المرض.

ويعد غداف أحد الفنانين التشكيليين، الذين تجاوزت أعمالهم الفنية حدود الوطن، إلى رحاب العالمية، وحفل مشوار حياته بالعديد من المراحل والمنعطفات المختلفة، وأثْرت لوحاته الفنية الكثير من المعارض الفنية العربية والدولية.

ولم تقتصر حياة غداف على العمل الإبداعي، والفن التشكيلي، بل امتهن العمل التربوي، مدرسا في إحدى مدارس المكلا، وكذا انخراطه في العمل الإعلامي، إذ يحسب له أنه واحد من المؤسسين لإذاعة المكلا التي تأسست في 1967، وكان واحدا من الإعلاميين الذين جابت أصواتهم أثير الإذاعة.

وتعود جذور غداف إلى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، التي أبصر فيها النور لأول مرة عام 1947، وفيها نشأ وترعرع، ونهل من مدارسها تعليمه الابتدائي، لينتقل بعد ذلك إلى منطقة غيل باوزير المحاذية لمدينة المكلا، وفي مدرستها المتوسطة حصل على شهادته الثانوية.

وانتقل غداف، بعد ذلك، إلى مدينة عدن، بهدف استكمال تحصيله العلمي، ليحصل على شهادة البكالوريوس من كليات جامعة عدن.