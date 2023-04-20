"الحكواتي".. فن يحمل في طياته سحر الشرق وأصالة التاريخ

تعود جذور الرغبة في الاستماع إلى القصص والذهاب بعيدا مع الخيال في شهر رمضان الكريم إلى فن بدأ قبل أكثر من مئة عام، وقام على الحكاية ببطل واحد وهو "الحكواتي".

وأصبح الحكواتي مع الوقت، مؤنسا لليالي رمضان، إذ يقوم بسرد القصص في المنازل والمحال والمقاهي، فيحتشد الناس حوله، ولا يكتفي بقص القصص بل يقوم أيضا بتجسيد شخصياتها بالحركة والصوت؛ ما يدفع الجمهور بحماسة للتفاعل.

والحكاء أي "الحكواتي" شخصية لها خلفية ثقافية، كما يمتلك موهبة فن القص بالمد والإطالة بالقصة، بحيث تتحول إلى مسلسل ليلي يمكن له أن يغطي أيام شهر رمضان.