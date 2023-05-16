"لي لورينتال" الأدبية الفرنسية تعلن عن قائمتها القصيرة

أعلنت جائزة "لي لورينتال" الأدبية الفرنسية عن قائمتها القصيرة لدورة العام 2023.

ووصلت رواية "الغرق - حكايات القهر والونس" في ترجمتها الفرنسية، للروائي السوداني حمور زيادة، إلى القائمة القصيرة للجائزة، التي أعلنتها لجنة التحكيم الدولية، ضمن 5 أعمال مكتوبة بالفرنسية أو مترجمة إليها.

كما وصلت إلى القائمة القصيرة، إضافة إلى رواية حمور زيادة، رواية "الفضلاء" للروائي الجزائري ياسمينة خضرا، و"رحلة إلى أقاصي الطفولة" للروائي المغربي رشيد بن زين، و"الرقص في المسجد" للروائية الأفغانية حميراء قديري، و"سارة" للروائي الموريتاني مبارك ولد بيروك.

يذكر أن جائزة "لي لورينتال" تهدف إلى "تعزيز المعرفة بالعالم الشرقي وتعميق فهمه".

ومن المقرر إعلان الرواية الفائزة في الجائزة في سبتمبر/أيلول المقبل.