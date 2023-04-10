أعمال ميلان كونديرا تعود إلى مكتبة في مسقط رأسه

تمكنت مكتبة جديدة في مدينة برنو، مسقط رأس الروائي ميلان كونديرا في الجمهورية التشيكية، من الحصول على 3 آلاف نسخة من كتب الروائي التشيكي، كانت محفوظة في شقة في "منفاه" الباريسي.

وفتحت المكتبة أبوابها في مطلع أبريل/نيسان الجاري، تزامنا مع الذكرى الـ94 على مولد ميلان كونديرا.

وقال توماس كوبيتشيك لوكالة الأنباء الفرنسية، إن نتاج كونديرا متاح للطلاب والباحثين وجميع أولئك الذين يرغبون في التأمل في أعماله.

وأضاف: "في الوقت الراهن، تضمّ المجموعة نحو 3 آلاف نسخة من كتبه، أي نحو ثلثّي أعمال كونديرا المنشورة في مختلف أنحاء العالم والبالغ عددها 4 آلاف نسخة من كتبه في 51 لغة".

وصرحت زوجة الروائي التشيكي، فيرا كونديروفا، في وقت سابق للإذاعة التشيكية أن فكرة فتح مكتبة راودتها قبل 5 سنوات، ورأت في المبادرة "خطوة تنطوي على دلالات رمزية، إذ إن ميلان ولد في برنو ويعود إليها".

وتابعت بالقول: "يمكنه أن يرحل ذات يوم، لكنه سيبقى حيًّا في برنو، سيأتي الناس للقائه، المنزل الذي ولد فيه يقع على بعد 10 دقائق من المكتبة".

وتمكن كوبيتشيك من نقل الكتب العام الماضي من شقة كونديرا إلى برنو. وقالت كونديروفا "لقد أعددت كل شيء، ولم يكن على توماس كوبيتشيك سوى توضيب الكتب الموضوعة على الرفوف ونقلها".

وتضم المكتبة رسومًا لكونديرا ومقالات صحفية عن مؤلفاته، إضافة إلى النسخة الأصلية لمقال من القرن السادس عشر يحمل توقيع الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين ومغطى بجلد العجل، حصل عليها كونديرا كجائزة.

ووجهت انتقادات عديدة لكونديرا، منذ انتقاله إلى فرنسا، بابتعاده عن التشيكيين، بينما اتهمته مجلة تشيكية عام 2008 بأنه كان مخبرًا للشرطة إبان فترة النظام الشيوعي، وهو ما وصفه بأنه "محض أكاذيب".

وتم منع كونديرا-الذي انتظر حتى عام 2019 ليستعيد جنسيته التشيكية- ترجمة كتبه الصادرة بالفرنسية إلى لغته الأم.