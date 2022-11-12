معرض الشارقة للكتاب يستعرض مخطوطة "الإنجيل العربي" الفريدة

يسلط معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ41، الضوء على المخطوطات التاريخية، التي يعود بعضها إلى عصور قديمة.

ويصل عمر بعض هذه المخطوطات المعروضة إلى القرون الوسطى وما قبلها كذلك، وقد تم تدوينها بخط اليد، ولا تزال بحالة جيدة إلى وقتنا الحاضر.

الإنجيل العربي

يقدم جناح دار "بيتر هارينغتون" واحدة من أكثر المخطوطات تميزًا في معرض الشارقة للكتاب، وهي "الإنجيل العربي".

وتبلغ قيمة مخطوطة "الإنجيل العربي" 135 ألف جنيه إسترليني، نظرًا لكونها تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي وقد عُثر عليها في المنطقة العربية.

وأوضح مدير مبيعات الدار، بين هيوستون، إن هذه المخطوطة تعد إحدى أقدم وأندر الشهود على تقليد نصي منقطع بتأثيرات سريانية والتي يُرجح نسخها واستخدامها داخل الأديرة.

ولفت إلى أن هذه المخطوطة كتبت باللغة العربية، وتنتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس في منطقة القلمون بسوريا وتحديدًا حول مدينة دير عطية.

وأضاف أن هذه المخطوطة الإنجيلية تنقسم إلى جزءين الأول سنكساري أي يحوي قراءات يومية للسنة الليتورجية (الطقسية) تبدأ بعيد الفصح وتنتهي بالأسبوع المقدس، والثاني يضم "الإيوثينا" وهي أناجيل آحاد القيامة الأحد عشر الصباحية.

وبجانب قراءات الإنجيل، فإن الكتاب يتضمن قراءات نصوص التفسير الآبائي التي تُقرأ بعد فصول أناجيل الأحد والعيد.