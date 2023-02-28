وفاة الشاعرة التونسية سامية ساسي

نعى مثقفون في تونس، اليوم الثلاثاء، مواطنتهم الشاعرة سامية ساسي التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الشاعر فيصل حمدي قد أعلن وفاة الشاعرة ساسي، حيث علق عبر حسابه في "فيسبوك": "وفاة الشّاعرة سامية ساسي زوجة الشّاعر والصّديق يوسف خديم اللّه.إلى عالم أجمل سامية، خالص التّعازي صديقي يوسف".