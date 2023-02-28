وفاة الشاعرة التونسية سامية ساسي
نعى مثقفون في تونس، اليوم الثلاثاء، مواطنتهم الشاعرة سامية ساسي التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان.
وكان الشاعر فيصل حمدي قد أعلن وفاة الشاعرة ساسي، حيث علق عبر حسابه في "فيسبوك": "وفاة الشّاعرة سامية ساسي زوجة الشّاعر والصّديق يوسف خديم اللّه.إلى عالم أجمل سامية، خالص التّعازي صديقي يوسف".
ورثى تونسيون الشاعرة ساسي، إذ عبروا عن حزنهم لخبر وفاتها، مرفقين كلماتهم بأبيات شهيرة من أشعارها.
وكتبت الحقوقية فاطمة الزهراء: "لقد رحلت صاحبة هذه الكلمات دون وقت إضافي وداعا سامية ساسي الشاعرة التي أحبت الحياة، “أتدري ما أرجوه الآن؟ وقت إضافيّ، لأحوّل ما تحدثناه كل هذه السنوات إلى قصائد".
فيما نعت "مؤسسة الوجدان الثقافية" الشاعرة الراحلة: "الله أكبر، وداعا يالسامية، الشاعرة التونسية السامية سامية ساسي Samia Sassi في ذمة الله بعد صراع طويل مع الخبيث، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره، كتب حساب "بيت الشعر التونسي" في "فيسبوك": "نعي.. ببالغ الحزن وعميق الأسى ينعى بيت الشعر التونسي لأهله من الشعراء والكتّاب والمثقّفين الشاعرة التونسية سامية ساسي.تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جنّاته ورزق أهلها وأحبّتها جميل الصبر والسلوان".
يذكر أن آخر ما نشرته الشاعرة التونسية سامية ساسي عبر حسابها في "فيسبوك"، يعود إلى ما قبل عامين، بأبيات شعر، تمنت فيها "المزيد من الوقت": "أتدري ما أرجوه الآن؟ وقت إضافيّ، لأحوّل ما تحدثناه كل هذه السنوات إلى قصائد".