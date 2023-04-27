ثلاث كاتبات يتنافسن للمرة الأولى على "جائزة المرأة للرواية"

تتنافس ثلاث كاتبات جديدات في المملكة المتحدة للمرة الأولى في هذا العام مع كاتبتين سبق لهما الفوز بجائزة "المرأة للرواية".

وصعدت الكاتبات إلى القائمة القصيرة للجائزة، فيما وصفتها رئيسة لجنة التحكيم لويز مينشين بأنها "طموحة وصعبة".

وظهرت الروائيات جاكلين كروس ولويز كينيدي وبريسيلا موريس، للمرة الأولى، على القائمة القصيرة للجائزة.

وكذلك، ترشحت باربرا باربرا كينغسولفر، التي فازت بالجائزة عام 2010، ووصلت إلى القائمة القصيرة هذا العام، وأيضًا ماغي أوفاريل، التي فازت بالجائزة عام 2020 عن رواية "هامنت" ودخلت القائمة القصيرة لهذا العام أيضا.

كما ضمت القائمة بلالين بول، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة عام 2015 عن روايتها "النحلات".

وتشيد رئيسة لجنة التحكيم بالروايات المتنافسة على القائمة، وتقول إنها "طموحة وشديدة الخيال ومبدعة، وهي تأخذك في رحلة عاطفية حافلة بالمشاعر والإلهام".

وتُمنح الجائزة التي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه إسترليني لأفضل رواية من تأليف امرأة، وتم نشرها في المملكة المتحدة.

وسيتم الإعلان عن الفائزة بجائزة هذا العام في الـ14 من يونيو/ حزيران المقبل.

وفي العام الماضي، فازت روث أوزيكي بالجائزة عن رواية "الشكل والفراغ".