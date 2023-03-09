لماذا فازت عائشة السيفي بلقب "أميرة الشعراء"؟

مساحات واسعة من الأفكار

ويحمل الصوت الشعري لدى عائشة السيفي مساحة واسعة من الأفكار، التي تصف رحلة الإنسان مع الحياة، حيث الحلم والشغف والمجازفة مع الأشياء.

كما تستطيع الشاعرة القفز إلى الأماكن التي تصنع الحيرة والتيه لدى الإنسان خلال رحلته في العالم.

وفي إحدى قصائدها التي قرأتها أمام لجنة التحكيم والجمهور، خاطبت السيفي ابنها كرمز للإنسان المقبل على الحياة، من أجل التجريب مع الحلم، واختراق المشاهد من حوله، ليتمكن من تحقيق تجربة أكثر احتكاكًا بالعالم من حوله.

ففي القصيدة رؤية للرحلة مع العالم الذي يجسد الطرق أمام الإنسان، يعبرها ويشتبك معها، كي يكون الوعي أكثر قدرة على التحليل والتأمل واجتياز الأسئلة الصعبة.

إن الإنسان يمضي بالمشقة والألم والعبء، مشركًا حواسه وأفكاره التي تشكل هويته، وبهكذا تجريب، يمضي الإنسان حاملًا بين أضلعه التعب، لكن التجربة لا تتشكل دون ذلك.

يقول الشاعر اللبناني بسام حجار: "أعدك أن أنام، والمشقة في قلبي لا في الطريق".

تلك المشقة التي تناولتها عائشة السيفي وفق رؤيتها الشعرية، تتقاطع مع رؤية الكثير من الشعراء، تلك التي تحمل فلسفة الوجود، وتصنع أسئلة جديدة، أمام السؤال الواحد، ولا تكون الإجابة أمامها ثابتة، بل تتغير تبعًا للزمان والمكان، وحسبما تتطلب مرحلة الوعي.

كتبت الشاعرة في نص "مجازات عبور المجرى":

سنعبر الحلم يا ابني سر ولا تخفِ

واقبض على الريح لا تبطئ ولا تقفِ

واحمل سماءك في الأضلاع وامش

فإن أعياك حمل فاحملها على الكتفِ

إن خانك الظل لا تنهره دعه يرى

في منطق الصخر ما في منطق الخزفِ

أنزل دلاءك في البئر التي

هربت منها الذئاب

ومن آلامها اقترفِ

المشهد الأول

وذهبت الشاعرة بقصائدها، خلال مشاركتها في البرنامج، لتلامس حدود قصوى للإنسان في إحساسه الوجودي، وبدا المشهد وكأنها تتخيل طريقة الجبْل مع الطين للإنسان، متخيلة اللحظة الأولى لخلق الإنسان، وطريقة الربط الروحي مع الإله.

ومن ثم انطلقت عائشة السيفي لتربط هذه الروح مع الوطن، الملجأ، والمرسى، معتبرة أن الوطن، والإحساس به، يمثل صورة أولى للإنسان مع الحياة، وهو بمثابة السند والدفء مع الحياة.

وإنه، يبدو ظاهرًا في شعر السيفي قدرتها على تحليل المعنى الوجودي للإنسان من خلال أدواتها الشعرية، ولغتها المعبرة، إذ توصف صوت الإنسان مع الحيرة والقلق الوجودي، والجرح الذي يصيب الإنسان من مختلف الأشياء حوله.