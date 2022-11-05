"الشارقة للكتاب" يحتضن ألفي دار نشر ويحتفي بإيطاليا ومحمود درويش

انطلقت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 بمشاركة 2213 دار نشر ما بين عربية وأجنبية من 95 دولة، تحت شعار "كلمة للعالم".

وتتنوع الإصدارات التي يعرضها المعرض ما بين كتب الآداب والفكر والعلوم والقانون والفنون التطبيقية وكتب الأطفال والموسوعات وغيرها من المعارف.