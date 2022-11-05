"الشارقة للكتاب" يحتضن ألفي دار نشر ويحتفي بإيطاليا ومحمود درويش
انطلقت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 بمشاركة 2213 دار نشر ما بين عربية وأجنبية من 95 دولة، تحت شعار "كلمة للعالم".
وتتنوع الإصدارات التي يعرضها المعرض ما بين كتب الآداب والفكر والعلوم والقانون والفنون التطبيقية وكتب الأطفال والموسوعات وغيرها من المعارف.
إيطاليا.. ضيف الشرف
تمتاز دورة هذا العام من معرض الشارقة بحصول إيطاليا على امتياز ضيف الشرف، بتاريخها الثقافي العريق.
وتنظم إيطاليا 14 فعالية ضمن برنامجها الثقافي، إذ يقدم نخبة من الكتّاب والمثقفين والفنانين والناشرين الإيطاليين لزوار المعرض فرصة فريدة للتعرف على الجوانب الثقافية الغنية لهذه الدولة الأوروبية.
وتضم قائمة الأدباء الإيطاليين المشاركين في دورة هذا العام كلاً من فيولا أردون، ولويجي باليريني، وأليساندرو باريكو، وفرانشيسكا كوراو.
دار "مانغا العربية"
تعد مشاركة دار "مانغا العربية"، التي تتبع المجموعة السعودية للبحوث والإعلام، الأولى من نوعها في معرض الشارقة، للتعريف بفن "المانغا" الياباني الذي أخذ يلقى رواجا عند الشباب العربي، خاصة من فئة الصغار والمراهقين.
وتحاول الدار وضع لمسة عربية خاصة مع فن القصص المصورة الياباني، بما يتناسب مع القارئ العربي، ومستوحى من ثقافته.
وخصصت الدار أحد رساميها لمنح الزوار تجربة فريدة، وتعريفهم بالفن الياباني، من خلال كتابة أسماء الزوار العربية باللغة اليابانية.
مؤسسة محمود درويش
ويلفت الأنظار في معرض الشارقة، الحضور الكثيف للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، والذي لا تزال قصائده حية في ذاكرة القارئ العربي، رغم وفاته في عام 2008.
وقد خصصت إدارة المعرض هذا العام مؤسسة تحمل اسم الشاعر الراحل، لإبراز جميع أعماله الشعرية والنثرية لمحبيه.
وإلى جانب دواوينه وكتبه النثرية يمكن لزوار جناح "مؤسسة محمود درويش" الحصول على لائحة شاملة بأعمال الشاعر الموثقة في سجل حقوق الملكية الفكرية، والتي سبق أن أعيدت طباعتها مرات عديدة وترجمت إلى عدة لغات.
دعم دور النشر
وفي مبادرة لتعزيز سوق النشر العربية، وجه الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 مليون درهم، لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وستوفر هذه المنحة دعماً مباشراً لصناعة النشر على المستوى الإقليمي العربي والدولي من خلال ما تحصل عليه دور النشر العربية والأجنبية المشاركة في المعرض من مشتريات المنحة من دورهم.
تراث الإمارات
تعزز الإمارات مكانتها في معرض الشارقة الدولي في التعريف بالتاريخ المحلي والعربي من خلال مشاركة نادي تراث الإمارات، بتشكيلته المميزة من الكتب والدراسات والبحوث والمراجع الهامة.
ويقدم جناح النادي في هذا العام، العديد من الإصدارات الجديدة، منها كتاب "السنع: قيم وعادات المجتمع الإماراتي منهج الحياة المستدامة" تأليف الدكتور محمد فاتح زغل وفاطمة المنصوري، وكتاب "تطور التخطيط العمراني لمدينة العين من واقع التجربة" للمهندس طلال السلماني.
ويواصل نادي التراث تقديم البرامج الثقافية التي يخصصها في كل دورة من دورات المعرض، حيث ينظم عدداً من المحاضرات التي تتناول مواضيع تتسق وشعار نسخة هذا العام من المعرض "كلمة للعالم"، يستضيف فيها عدداً من الأسماء البارزة في مختلف المجالات الثقافية والفكرية.
يذكر أن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب والتي انطلقت في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تستمر حتى 13 من الشهر ذاته.