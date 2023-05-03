مراكش المغربية "عاصمة للثقافة الإسلامية 2024"

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الاثنين، مدينة مراكش المغربية عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، وذلك خلال حفل ختام احتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022.

وبحسب وسائل إعلام مغربية، من المنتظر أن تستقبل مدينة مراكش، على مدار عام كامل في 2024، مجموعة من التظاهرات والأحداث الثقافية والفكرية والفنية تبرز الحضارة الإسلامية.

وتعد هذه الاحتفالية فرصة لإظهار ما تزخر به "المدينة الحمراء" من حضارة تاريخية وإشعاع فكري، والتي تتميز بسحر خاص يمكن لمسه من خلال الفن المعماري الأندلسي، والعمارة الإسلامية للمساجد والقصور.

وتعد مراكش من المدن المدرجة على قائمة التراث غير المادي للإنسانية لليونيسكو، وهي تشهد تطورًا عمرانيًّا وحضاريًّا، بفضل البرنامج الملكي (مراكش الحاضرة المتجددة).

كما يُنتظر أن يشكل حدث "مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي" فرصة لإبراز المعالم السياحية للمدينة، وما تتوفر عليه من تراث غير مادي، ومن مواقع أثرية بشكل يتماشى والإشعاع السياحي لعاصمة النخيل.