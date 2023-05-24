"أبوظبي للكتاب" يرصد عبقرية الطيب صالح في رواياته

شهدت مؤسسة "بحر الثقافة" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة بعنوان "في حضرة عبقري الرواية الطيب صالح".

وشارك في إدارة الجلسة الدكتور أحمد النميري والدكتور مصطفى الغالي والناقدة الدكتورة لمياء شمت.

وتطرق الدكتور النميري إلى الموروث الثقافي أدب الطيب صالح، وأثر البيئة التي نشأ فيها على إبداعه عبر القضايا والمشاهد والشخوص في كتاباته.

وتحدث عن شخصية الزين في رواية الطيب صالح "عرس الزين" وسماتها، ما يسلط الضوء على عبقرية الروائي السوداني في نقل فكرة عن مكان أو شخص لا يُلتفت إليه بدقة وسلاسة عبر الإبداع.

كما تناول إنسان السودان والمنطقة عمومًا في مرحلة ما بعد الاستقلال وكيف كانت تبدو الحياة حينذاك، والتي انعكست على شخوص الطيب صالح مع الغرب. ولفت الدكتور النميري إلى أن شخصية "مصطفى سعيد" من نسج خيال الأديب الطيب صالح.