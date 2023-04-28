معرض تونس للكتاب ينطلق اليوم بمشاركة 22 دولة

ينطلق معرض تونس الدولي للكتاب بدورته الـ37، اليوم الجمعة، تحت شعار "حلق بأجنحة الكتاب"، ومن المقرر أن يستمر حتى 7 مايو/أيار القادم.

وسيشارك في هذه الدورة 279 دار نشر من 22 دولة بما لا يقل عن 500 ألف عنوان، بينما يحل العراق ومؤسسة "كتارا" من قطر كضيفي شرف المعرض.

وتحمل هذه الدورة اسم المثقف الراحل البشير بن سلامة، الوزير السابق ومؤسّس المعرض؛ تكريمًا واعترافًا بإسهاماته في خدمة الثقافة في تونس ومؤسّس العديد من التظاهرات الثقافية من بينها "معرض تونس الدولي للكتاب".

واختار المعرض لهذا العام، تمثال العلامة عبدالرحمن بن خلدون كشخصية رئيسية معلقة؛ نظرا لإسهاماته الثرية في مختلف المجالات، وخاصة علم الاجتماع.