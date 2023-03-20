السعودية تطلق مبادرة إبداعية لابتكار خطوط فريدة

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إطلاق "مبادرة الحروف الطباعية" من خلال ابتكار 3 خطوط سعودية فريدة من نوعها، صممتها شركة "المحترف السعودي".

ويتميز كل خط من تلك الخطوط في طريقته بالاحتفاء بالثقافة السعودية، والتي ستكون متاحة مجاناً لعموم المجتمع من الأفراد والجهات للاستفادة منها في أعمالهم التصميمية والفنية والإبداعية.

وستكون الخطوط الجديدة، التي تأتي ضمن شعار "خطوط من ثقافتنا"، وهي خط "المصمك" وخط "النسيب" وخط "الوتد"، متاحة عبر منصة الخطوط الطباعية، وفق ما أفادت به وزارة الثقافة في تعريفها بالمبادرة.