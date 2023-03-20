السعودية تطلق مبادرة إبداعية لابتكار خطوط فريدة
أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إطلاق "مبادرة الحروف الطباعية" من خلال ابتكار 3 خطوط سعودية فريدة من نوعها، صممتها شركة "المحترف السعودي".
ويتميز كل خط من تلك الخطوط في طريقته بالاحتفاء بالثقافة السعودية، والتي ستكون متاحة مجاناً لعموم المجتمع من الأفراد والجهات للاستفادة منها في أعمالهم التصميمية والفنية والإبداعية.
وستكون الخطوط الجديدة، التي تأتي ضمن شعار "خطوط من ثقافتنا"، وهي خط "المصمك" وخط "النسيب" وخط "الوتد"، متاحة عبر منصة الخطوط الطباعية، وفق ما أفادت به وزارة الثقافة في تعريفها بالمبادرة.
خط المصمك
أول حرف نصوص من حروف المحترف لذلك كرم بهذا الاسم ونسب للقلعة التاريحية، ليكون حجر الزاوية لحروف المحترف السعودي التي تليه، وقد وضعوا رسومه الأولى دون الرجوع لأساليب الخط التقليدية.
خط النسيب
حرف يستحق أن يوصف بالحرف العفوي، مستوحى من خطوط اليد، وهو حرف يصلح للعناوين كما للنصوص المرسلة، وهو مناسب للمناسبات الأدبية ونصوص الشعر وقصص الأطفال.
خط الوتد
يعود لعائلة الحروف الأساسية من عائلة حروف المحترف، لكنه تنويع فريد عليها، أطلق عليه الاسم بسبب ظهور زوايا منحنية في شكل حروفه تشبه وتد زوايا الخيام.
الخط مناسب لنصوص المهرجانات والمناسبات الرياضية.