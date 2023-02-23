ما هو "فن التعشير" السعودي؟

ينتعش "فن التعشير" على غيره من الفنون الشعبية في المملكة العربية السعودية، تزامنا مع "يوم التأسيس".

واللافت في هذا الفن قدرته على المزج بين الرقص واستخدام "البارود"، وهو نوع من الفنون ظهر في وقت الحروب.

كيف بدأ؟

يندرج "فن التعشير" أو "العرضة بالمقمع" تحت الفن الحجازي، وأول من بدأ في تأديته المحاربون، وذك من أجل بث الحماس وإخافة الخصوم قبل المعارك وللتعبير كذلك عن الفرحة بالنصر بعد الفوز.

اشتهر هذا الفن تحديدا بين قبائل الحجاز وهذيل وبني سليم وقريش وفهم وثقيف، وأصبح يؤدى خاصة في مناسبات الأفراح.

ويحتاج مؤدي هذه الرقصة إلى مهارة ولياقة عالية لتجنب الإصابة، إذ يجب أن تنتهي قفزة المؤدي بإطلاق البارود أسفل قدميه.