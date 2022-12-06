سلمان رشدي يكشف عن روايته الجديدة بعد أشهر من الهجوم عليه

بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأمريكية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي عن مقتطفات من روايته التالية في مجلة "ذي نيويوركر"، أمس الاثنين.

ونشرت المجلة، مقتطفاً بعنوان "A Sackful of Seeds" (كيس من البذور) من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان "Victory City" (مدينة النصر) التي ستنشرها بداية شباط/فبراير المقبل دار "بنغوين راندوم هاوس".

وتقول دار النشر إن الكتاب يروي "قصة ملحمية لامرأة في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءًا من الهند".