إرم ميديا توقع شراكة مع تطبيق تواصل

وقعت شركة إرم ميديا اتفاقا مع شركة تواصل للمعلومات والتكنولوجيا ”تواصل“ لتوفير محتوى موقعي إرم نيوز، وفوشيا، على منصة التطبيق.

وحتى الآن كان التطبيق يوفر فقط المحتوى الإخباري باللغة الإنجليزية، لكنه يسعى حاليا للتوسع من خلال إتاحة المحتوى باللغة العربية لخدمة مشتركيه في الإمارات والشرق الأوسط.

وأشاد تاج الدين عبد الحق الرئيس التنفيذي لشركة إرم ميديا بهذه الاتفاقية، معتبرا أنها فرصة لوصول محتوى موقعي إرم نيوز، وفوشيا لقطاع عريض من المشتركين في تطبيق طموح وواعد مثل تطبيق ”تواصل“ على مستوى الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب عبدالجبار الصايغ الرئيس المؤسس لشركة تواصل للمعلومات والتكنولوجيا عن سعادته بالشراكة مع شركة إرم ميديا، مشيرا إلى أن إرم نيوز من أوائل الشركات التي توقع معها تواصل اتفاقية شراكة تتيح فرصة إيصال محتوى إعلامي عربي متنوع يسمح لتواصل بتطوير خدماتها لمشتركيها الذين تتزايد أعدادهم يوميا وبشكل مُطّرد منذ إطلاق التطبيق قبل عدة أسابيع.

وأشاد الصايغ بموقع إرم نيوز، وقال إن اختيارنا للشراكة معه تعكس تقديرنا للدور الذي يلعبه موقع إرم نيوز وللنجاحات التي حققتها الشبكة خلال فترة وجيزة.

وتطبيق تواصل ”تواصل Tawasal “ متعدد الخدمات ويعد تطبيقا آمنا للمراسلات، ويقدم مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مجانية، إضافة إلى مراسلات نصية، ومؤتمرات مرئية.

ويخطط التطبيق لتوفير خدمات الدفع وتحويل الأموال والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.