وفاة المفكر المصري سيد القمني عن 74 عاما

توفي اليوم الأحد، الكاتب والمفكر المصري سيد القمني، عن عمر ناهز 74 عاما.

ونشر الكاتب المصري خالد منتصر على صفحته في فيسبوك، ”وداعًا سيد القمني“.

ويعد سيد القمني، أحد أبرز الكتاب والمفكرين المصريين المثيرين للجدل بشأن أفكاره تجاه بعض القضايا إلى جانب موقفه من التيارات الدينية المتشددة.

ولد سيد القمني في مارس عام 1947 بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، وحصل على ليسانس الفلسفة من جامعة عين شمس بالقاهرة، وتناولت كتاباته العديد من القضايا في التاريخ الإسلامي.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009، وله العديد من المؤلفات، منها: ”الجماعات الإسلامية .. رؤية من الداخل“، ”صحوتنا لا بارك الله فيها“، ”قصة الخلق“، ”الأسطورة والتراث“، ”أهل الدين والديمقراطية“، ”رب هذا الزمان“، ”حروب دولة الرسول“، ”انتكاسة المسلمين إلى الوثنية“، وغيرها من المؤلفات والكتابات الأخرى.

ويعد كتاب ”رب هذا الزمان“، من المؤلفات التي أثارت جدلا واسعا، وصادره مجمع بحوث الأزهر في حينها، وأجريت تحقيقات معه بسبب بعض تفسيرات المعاني التي ذكرها في الكتاب.

وتسببت أفكاره في توجيه الاتهامات له بالارتداد، وبأنه يخدم مصالح المؤسسات المعادية للإسلام أحيانا، خاصة بعد دعوته بحتمية تغيير المناهج الدراسية في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية لتتواكب مع تطورات العصر.

وهاجم القمني جماعات الإسلام السياسي، وتلقى العديد من التهديدات، وطالبته قيادات تنظيمية جهادية بالعدول عن أفكاره.

عكف المفكر الراحل سيد القمني على نقد التراث، ودأب على انتقاد الكثير مما رآه خارج نطاق العقل في التاريخ الإسلامي.

تسبب حصوله على جائزة الدولة التقديرية عام 2009، في إقامة الدعاوى القضائية ضده من قبل قيادات التيار الديني المتشدد، خاصة الشيخ يوسف البدري، الذي اختصم فاروق حسني، وزير الثقافة في ذلك الوقت، لفوز القمني بالجائزة، كذلك جرى اختصام أمين المجلس الأعلى للثقافة، والأزهر الشريف بسبب حصوله على الجائزة.

وكان القمني من أبرز ضيوف البرامج المصرية والعربية، خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبعد إسقاط نظام حكمهم، في ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، واصل هجومه على ممارسات الجماعات الدينية.