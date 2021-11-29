السعودية.. نعي واسع للكاتب محمد عريف

أعلن نجل الكاتب الصحفي السعودي محمد خضر عريف، عن وفاته، إثر صراع مع المرض، أمس الأحد.

وأكد نجل الكاتب ”عريف“، وفاة والده، في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”ورحل أبي، إنا لله وإنا إليه راجعون الله يجمعنا به وباختي في الجنة“.

وتابع في تغريدة لاحقة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي د محمد خضر عريف وسيصلى عليه فجر يوم غدٍ الإثنين 24 ربيع الثاني 1443 بمسجد الثنيان والدفن بمقبرة امنا حواء وسيكون العزاء بمنزل العائلة بحي الزهراء في برحة مسجد أبو بكر الصديق“.

ونعى عدد من الجهات الرسمية ومثقفي وإعلاميي المملكة، الكاتب الراحل، من خلال هاشتاغ #محمد_خضر_عريف في موقع ”تويتر“، حيث قدمت جامعة الملك عبدالعزيز، والتي عمل فيها الكاتب الراحل معيدا للغة العربية، تعازيها بوفاته: ”تنعى #جامعة_الملك_عبدالعزيز الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. سائلين الله أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.“.

تنعى #جامعة_الملك_عبدالعزيز الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

وأسكنه فسيح جناته.

سائلين الله أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.@mohe_sa @kauarts__112 pic.twitter.com/vUNrchpCuZ — المركز الإعلامي (@kau_media) November 28, 2021

كما نعته جمعية الأدب السعودية، عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”تنعى جمعية الأدب العربي ومنسوبوها جميعًا الأستاذ الدكتور محمد خضر عريف الذي وافته المنية اليوم، وهو أحد أساتذة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وكاتب ومؤلف معروف، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة، والحمد لله على قضائه وقدره. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونعاه الصحفي خالد الجار الله: ”رحم الله أستاذنا الدكتور #محمد_خضر_عريف، نعم الإنسان والمثقف والأكاديمي، ما عرفناه إلا مُتبسماً ودوداً وفياً ومتواضعاً، غزير المعرفة وجميل الأسلوب، أحزنني خبر رحيله، خسرنا أديباً وكاتباً عزيزاً، خالص العزاء لذويه ومحبيه“.

وكتب الصحفي سعيد العدواني: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى أ. د/ #محمد_خضر_عريف عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها. ونعت #جامعة_الملك_عبدالعزيز الفقيد داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. سائلين الله أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

انتقل الى رحمة الله تعالي أ. د/ #محمد_خضر_عريف عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها.

ونعت #جامعة_الملك_عبدالعزيز

الفقيد داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سائلين الله أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Cam4cZ0AHV — سعيد العدواني (@Saeed_Aladwany) November 28, 2021

بدوره، نعاه الكاتب عبدالله السحيمي: ”اللهم تجاوز عنه واغفر له وطيب مرقده واجعل قبره روضة من رياض الجنة“.

▪️ #محمد_خضر_عريف اللهم تجاوز عنه واغفر له وطيب مرقده واجعل قبره روضة من رياضة الجنة . — عبدالله السحيمي (@Alsuhaymi37) November 29, 2021

وولد محمد خضر عريف في العاصمة بيروت من أب سعودي وأم لبنانية، حيث ترعرع في لبنان قبل أن ينتقل إلى السعودية ومنها إلى الأزهر الشريف، إذ درس اللغة العربية، ثم درس الآداب في جامعة أم القرى قبل ابتعاثه إلى الولايات المتحدة، ليحصل على الماجستير في علم اللغة النظري في ولاية كاليفورنيا عام 1982، ثم الدكتوراه من لوس أنجلوس في علم اللغة التطبيقي عام 1986.