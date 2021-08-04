وفاة الأديب والكاتب المصري محمد أبو ذكري

أفادت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، بوفاة الأديب والكاتب المصري البارز محمد أبو ذكري، عن عمر ناهز 61 عاما، ساهم خلالها بالعديد من المؤلفات والأعمال التي تركت بصمة لدى جمهور القراء تارة والوسط الفني تارة أخرى.

وأعلن خالد ميري، رئيس تحرير جريدة ”الأخبار“ المصرية، وفاة محمد أبو ذكري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع ”فيسبوك“، وسط كلمات النعي والمواساة للأديب الراحل.

وكتب خالد ميري، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الأخبار وفقدنا جميعا الصديق العزيز الكاتب الصحفي محمد أبو ذكري.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك“.

ونعى الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة ”أخبار اليوم“ صديقه الراحل، بمنشوره عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، فكتب: ”صديق العمر رحل في صمت.. منذ أيام زارني الصديق محمد أبو ذكري“.

وتابع في تفاصيل اللقاء: ”كان كما بقفشاته وضحكاته وإفيهاته التي لا تنتهي.. مفعما بالأمل في تقديم أعمال قادمة يبدع فيها كما عودنا.. لم أكن أدري أو هو أن هذا هو لقاؤنا الأخير.. الله يرحمك يا صديق العمر“.

ومحمد أبو ذكري كاتب صحفي بجريدة ”الأخبار“ المصرية، التي تعتبر من أشهر الصحف المصرية، حيث عمل على مدار سنوات بالصحيفة، وله عمود أسبوعي بعنوان ”طريق النور“، كما حقق بصمة واضحة في محافظة الإسكندرية، حينما تولى إدارة مكتب الأخبار في المحافظة.

وتخرج الأديب الراحل محمد أبو ذكري في جامعة الإسكندرية قسم الإعلام عام 1987، وقد حصل أبو ذكري على جائزة مصطفى أمين للصحافة عام 1988 في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.

وعمل الراحل محمد أبو ذكري على تأليف العديد من البرامج التسجيلية والفوازير الإذاعية، منها: ”أعلام وأقلام“ بصوت الفنان كمال الشناوي، و“طربوش الأمير“ للفنان المنتصر بالله، و“أغاني من أفلامي“ بصوت الإذاعية اعتماد عبدالحميد.

كما قدم الكاتب الراحل أعمالا منها ”هؤلاء حكموا العالم“ بصوت الإذاعية صديقة حياتي، و“مشاهير الأقلام“ بصوت الإذاعية تهاني حلاوة، وكذلك برامج ”والله زمان“ للإذاعية نجلاء الغنام، و“مع النجوم“ للإذاعي عمرو توفيق، و“عدى النهار“ للمخرج علي عبدالعال، وغيرها من الأعمال التي تحتفظ بها الإذاعة المصرية.