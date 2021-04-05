وفاة الشاعر والمفكر الفلسطيني عز الدين المناصرة بفيروس كورونا

توفي في العاصمة الأردنية عمان، فجر الاثنين، الشاعر والمفكر الفلسطيني، عز الدين المناصرة، عن عمر يناهز 74 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

غنى قصائده مارسيل خليفة وغيره واشتهرت قصيدتاه ”جفرا“ و“بالأخضر كفناه“، وساهم في تطور الشعر العربي الحديث وتطوير منهجيات النقد الثقافي.

وصفه إحسان عباس كأحد رواد الحركة الشعرية الحديثة.

والمناصرة أحد شعراء الثورة الفلسطينية ومفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني، من مواليد بلدة بني نعيم في الخليل، في 11 نيسان عام 1946، وحائز على عدة جوائز أدبية وأكاديمية.

واقترن اسمه بالثورة والمقاومة الفلسطينية، وأطلق عليه برفقة محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، (الأربعة الكبار) في الشعر الفلسطيني.

تنقل المناصرة بين عدة بلدان قبل أن تحط به الرحال في الجزائر عام 1983، حيث عمل كأستاذ للأدب في جامعة قسنطينة ثم جامعة تلمسان.

انتقل في مطلع التسعينيات إلى الأردن حيث أسس قسم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة (قبل أن ينتقل مقرها إلى فلسطين) وبعدها صار مديرا لكلية العلوم التربوية التابعة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وجامعة فيلادلفيا حيث حصل على رتبة الأستاذية (بروفيسور) عام 2005.

وحصل المناصرة على عدة جوائز في الأدب من ضمنها: جائزة الدولة الأردنية التقديرية في حقل الشعر عام 1995، وجائزة القدس عام 2011.