11 يناير

وفاة الشاعر السعودي أحمد الحربي عن 64 عاماً

وفاة الشاعر السعودي أحمد الحربي عن...

توفي الأديب والشاعر السعودي أحمد بن إبراهيم الحربي عن عمر 64 عاما، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وفق ما نقلته حسابات إخبارية محلية.

المصدر: فريق التحرير

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توفي الأديب والشاعر السعودي أحمد بن إبراهيم الحربي عن عمر 64 عاما، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وفق ما نقلته حسابات إخبارية محلية.

ولد الشاعر الراحل في بلدة القرفي من وادي جازان ودرس فيها، ثم تخرج في الكلية المتوسطة في أبها، وعاد لاحقا إلى بلدته للعمل كمدرس.

حصل الحربي على دبلوم في اللغة الإنجليزية من معهد ”سانز“ للغويات بالولايات المتحدة الأمريكية، وترأس نادي جازان الأدبي في 2007، كما كان عضوا في نادي أبها الأدبي وجمعية الثقافة والفنون فيها.

نال عددا من الدروع والجوائز في السعودية، إذ فاز بجائزة القرشي للأدب قسم الشعر عام 2016، كما فاز بجائزة الشخصية الثقافية لعام 2019.

وللشاعر الحربي عدد من الدواوين الشعرية والقصص، كما له مؤلفات أدبية أخرى.