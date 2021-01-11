وفاة الشاعر السعودي أحمد الحربي عن 64 عاماً

توفي الأديب والشاعر السعودي أحمد بن إبراهيم الحربي عن عمر 64 عاما، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، وفق ما نقلته حسابات إخبارية محلية.

#أحمد_الحربي

سنوات وهو يصارع الوجع بالتفاؤل، كل جرعة كيماوي تزيده إصرارًا.

توهج وزرع اسمه في ذاكرتنا تألقًا وتواضعًا وصبرًا.

اللهم بقدر ماصبر كل هذه السنوات نسألك أن تجعل خاتمة صبره جنات النعيم.

رحمك الله وربط على قلوب ذويك وأحبتك أيها الصابر المحتسب💔 — زكيّة بنت محمّد العتيبيّ🇸🇦 (@ZakYahALotaibi) January 11, 2021

ولد الشاعر الراحل في بلدة القرفي من وادي جازان ودرس فيها، ثم تخرج في الكلية المتوسطة في أبها، وعاد لاحقا إلى بلدته للعمل كمدرس.

ينعي نادي جازان الأدبي وباسم كل أبناء المنطقة من مثقفين وفنانين ومبدعين أستاذ الأدب والإبداع والشعر والإنسانية

أحمد بن إبراهيم الحربي

الذي وافته المنية صباح هذا اليوم

سائلين الله له الرحمة والمغفرة والمنزلة العالية

وأن يلهم ذويه ويلهمنا الصبر والسلوان

وإنا لله وإن إليه راجعون pic.twitter.com/Ersp5vGrH6 — أدبي جازان (@adabiazan) January 11, 2021

حصل الحربي على دبلوم في اللغة الإنجليزية من معهد ”سانز“ للغويات بالولايات المتحدة الأمريكية، وترأس نادي جازان الأدبي في 2007، كما كان عضوا في نادي أبها الأدبي وجمعية الثقافة والفنون فيها.

نال عددا من الدروع والجوائز في السعودية، إذ فاز بجائزة القرشي للأدب قسم الشعر عام 2016، كما فاز بجائزة الشخصية الثقافية لعام 2019.

أبارك لأدبينا الكبير أستاذنا احمد الحربي هذا التكريم ويستحق الكثير سيدالعشاق الذي سكب قلبه وحبه ونبضه حروفا حلقت بها روحه الوثابة في فضاءات الابداع

ابو أسامة قامة أدبية وانسانية يستضاء بعطائه ونتاجه

جازان والقل وأحمد الحربي علامة فارقة في مشهدنا الثقافي والادبي https://t.co/f6caNq8fE0 — أبوسمير مطاعن جدع (@Motaein) March 4, 2019

وللشاعر الحربي عدد من الدواوين الشعرية والقصص، كما له مؤلفات أدبية أخرى.