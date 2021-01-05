5 يناير

وفاة الشاعر العراقي ألفريد سمعان

وفاة الشاعر العراقي ألفريد سمعان

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، الشاعر ألفريد سمعان، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر 92 عاما. موسم الفقد

المصدر: فريق التحرير

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نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، الشاعر ألفريد سمعان، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر 92 عاما.

ولد الشاعر الراحل في الموصل العراقية، وتخرج في كلية الحقوق عام 1961، وبسبب نشاطاته السياسية وانتمائه إلى الحزب الشيوعي العراقي، تعرض للسجن أكثر من مرة.

مارس العمل الصحفي والمحاماة حتى تقاعده في أواخر التسعينيات، أصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، ويعد أحد المدافعين عن مدرسة الواقعية الاشتراكية.

تولى منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقي منذ عام 2003 وحتى مايو/أيار 2016.