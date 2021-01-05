وفاة الشاعر العراقي ألفريد سمعان

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، الشاعر ألفريد سمعان، الذي وافته المنية في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمر 92 عاما.

موسم الفقد والخسارات..

فقدت الاوساط الثقافية الشاعر والانسان والمناضل الكبير الفريد سمعان.. الذي كان صديق الكل وسخر كل وقته لخدمة الثقافة العراقية..

نم قرير العين..الرحمة والخلود لروحك النقية ولقلبك الكبير.. pic.twitter.com/zL7WVLPS2f — جمال المظفر (@jamalalmudafer1) January 5, 2021

انتقل الى جوار ربه هذا اليوم الاديب العراقي الكبير الفريد سمعان ابو خلدون فانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/0WjG0YLNad — الإعلامي يعرب الحسون (@hgK1itmXUgvnlZZ) January 5, 2021

كان عراقياً حقيقيا.. لا يتخندق كالآخرين.. فلم يقل انا مسيحي أو انا شيوعي. بل كان محبا للجميع.. رحم الله أبا شروق ألفريد سمعان الأمين العام السابق لاتحاد الأدباء .. وألهم محبيه الصبر والسلوان pic.twitter.com/fwqDgzmoSc — حسين القاصد (@oAKLmelISBqV4VY) January 5, 2021

ولد الشاعر الراحل في الموصل العراقية، وتخرج في كلية الحقوق عام 1961، وبسبب نشاطاته السياسية وانتمائه إلى الحزب الشيوعي العراقي، تعرض للسجن أكثر من مرة.

مارس العمل الصحفي والمحاماة حتى تقاعده في أواخر التسعينيات، أصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، ويعد أحد المدافعين عن مدرسة الواقعية الاشتراكية.

تولى منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقي منذ عام 2003 وحتى مايو/أيار 2016.