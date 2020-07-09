"لدي وهم الموت المفاجئ".. الأديب المصري يوسف زيدان يعلن تعرضه لأزمة صحية "قاسية" (فيديو)

أعلن الأديب المصري يوسف زيدان عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“ عن تعرضه لأزمة صحية قاسية، وذلك لتبرير غيابه الطويل عن متابعيه.

وكشف الروائي يوسف زيدان في مقطع فيديو بثه أنه ”يعاني من مرض التهاب المثانة وأنه قام بتركيب دعامة في القلب، بناء على نصائح الأطباء كما أجرى عملية قسطرة بولية“.

وأكد أن وضعه الصحي هذا، تسبب في تناوله 16 حبة دواء في اليوم الواحد، مبينا أن تركيبه قسطرة بولية أصابه بانسداد واحتقان فاضطر لتركيب أخرى.

وأضاف يوسف زيدان أنه يحمل طبع ”القطط الكبار“، إذْ ينزوي في مكان عند مرضه، متابعا: ”أنا ليس لدي خبرة المرض ولدي وهم أنني من سلالة صحيحة جسميا وأن المرض من المفترض ألا يشغلني، ووهم آخر أنني سأموت فجأة“.

وأكد زيدان أن حالته الصحية حاليا غير مستقرة، لافتا إلى أنه في ذات مرة كان يدخن في شرفة منزله، فأصيب بضيق في التنفس، فذهب بعدها إلى المستشفى وقام الطبيب بتركيب دعامة له على الفور ولم يدخن بعدها طوال 3 أشهر.

وتابع أنه كان يتناول ”الأسبرين“ فاكتشف بعد ذلك أنه يتسبب في سيولة بالدم، مستطردا: ”ذهبت إلى المستشفى حيث أصبت باحتباس بولي حاد، وأوصاني الأطباء بضرورة تركيب قسطرة وللأسف فشلت الأولى وخضعت بعدها لعملية قسطرة أخرى وشعرت بآلام شديدة“.

وأكد الكاتب يوسف زيدان، أنه لم يكن يريد الإفصاح عن مرضه هذا، مشددا على أن الغرض من حديثه عنه هو إبلاغ متابعيه عن سبب غيابه.