وفاة الكاتبة والروائية العراقية ناصرة السعدون

نعت الأوساط الثقافية العراقية الكاتبة والروائية ناصرة السعدون التي وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض في العاصمة الأردنية عمّان.

وأعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عبر حسابه في "فيسبوك" وفاة السعدون في العاصمة عمان، كما شارك العديد من أدباء ومثقفي العراق في نعي الأديبة الراحلة.

ينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الروائية والمترجمة ناصرة السعدون، التي توفيت اليوم الجمعة ٢٤ نيسان ٢٠٢٠ في... Posted by ‎الاتحاد العام للأدباء و الكتـــَّــاب في العراق - المركز العام‎ on Friday, April 24, 2020

وانتقلت الروائية "السعدون" إلى الأردن منذ احتلال العراق لتقيم فيه، وهي من مواليد محافظة واسط العراقية، حصلت على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1966م، ودبلوم في الأدب الفرنسي عام 1970.

عملت في مجلس البحث العلمي 1974-1979 ومدير أول الدائرة الاقتصادية في الاتحاد العربي للصناعات الغذائية 1979-1984. عضو هيئة تحرير في مجلة (الصناعات الغذائية) 1980-1984. مدير عام دار الكتب والوثائق 1997 -1998. ورئيس تحرير جريدة بغداد أوبزيرفر 1998 -2003. اختيرت عضوا في مجلس الأمناء للجامعة السورية الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في عام 2005.

وشاركت الأديبة العراقية الراحلة في العديد من الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى في حقول نقل التكنولوجيا والصناعات الغذائية وتلوث البيئة. كما نشرت العديد من الدراسات والبحوث والتراجم في المجلات المتخصصة مثل مجلة النفط والتنمية ومجلة الصناعة ومجلة الصناعات الغذائية والصحف والمجلات العامة.

ومن أبرز مؤلفاتها الأدبية: رواية (لو دامت الأفياء) بيت سين للكتب / بغداد 1986، رواية (ذاكرة المدارات) بيت سين للكتب / بغداد 1989، شهادة روائية (الأعزل ابن خلدون) دار الشؤون الثقافية / بغداد 1992، (Le Bateau Des Femmes Arabes Pour La Paix بالفرنسية نشر في باريس، سيناريو (أحلام مهشمة) دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد 2001، إضافة إلى رواية (أحببتك طيفا) دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد 2003.