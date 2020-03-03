نهاية صحيفة الحياة

نعى كتاب ونشطاء سعوديون، اليوم الثلاثاء، صحيفة الحياة اللندنية، التي توقفت عن العمل بكامل أقسامها، بعد عقود من العطاء.

ومع أن إغلاق الصحيفة قد يكون عائدا بالأساس إلى قرار من المالك، إلا أن آراء المعلقين تباينت حول السبب وراء إغلاق الصحيفة العريقة ووصولها إلى هذا المصير، بين من أرجعه، إلى ”فشل طاقمها“ وبين مَن فسره بضعف الإيرادات، وعدم مواكبة التحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي.

وقال الصحفي هاني الظاهري، معلقا على الخبر: ”هذه النهاية المحزنة لصحيفة عريقة مثل الحياة سببها الحقيقي ضعف المهارات الإدارية والتسويقية لفريق العمل الذي أوصلها إلى مرحلة العجز عن التكيف، والفشل في التطوير ومجاراة تقنيات العصر“.

وأضاف الظاهري، وهو رئيس مركز صحافة بلا حدود، في تغريدة على تويتر: ”الإعلام الحديث صناعة محتوى عصري يوظف التقنية باحتراف وتسويق ابتكاري.. الزمن لا يتوقف عند أحد“.

هذه النهاية المحزنة لصحيفة عريقة مثل الحياة سببها الحقيقي ضعف المهارات الإدارية والتسويقية لفريق العمل الذي أوصلها إلى مرحلة العجز عن التكيف والفشل في التطوير ومجاراة تقنيات العصر. الإعلام الحديث صناعة محتوى عصري يوظف التقنية باحتراف وتسويق ابتكاري.. الزمن لا يتوقف عند أحد..

. pic.twitter.com/KmB2YDwsYe — هاني الظاهري (@Hani_Dh) March 3, 2020

وفي السياق ذاته قال الصحفي رياض الزهراني: ”صحيفة الحياة توفَّت صباح هذا اليوم.. صحافتنا موسسات لم تتغير ولم تحدث أثرا فكانت النتيجة الوفاة الدماغية لبعضها والوفاة المبكرة لبعضها الآخر“.

صحيفة #الحياة توفيت صباح هذا اليوم.

صحافتنا موسسات لم تتغير ولم تحدث اثراً فكانت النتيجة الوفاة الدماغية لبعضها والبعض الأخر وفاة مُبكرة. #صحافة — رياض_ع_الزهراني (@Riyadzahriny) March 3, 2020

بدوره اعتبر الصحفي السعودي حسن النجراني في تغريدة على تويتر أن الصحيفة ”لم تفشل كي تغلق“.

وقال النجراني: ”ما يظهر لنا أنها غالبا سقطت في أمرين هما: التأخر في هيكلة الصحيفة بعد ضعف الإيرادات، وعدم مواكبة التحول الرقمي، وما خفي -قد يكون – أعظم“.

لا أعتقد أن #صحيفة_الحياة فشلت كي تُغلق، لكن ما يظهر لنا أنها #غالبا سقطت في أمرين هما:

١- التأخر في هيكلة الصحيفة بعد ضعف الإيرادات.

٢- عدم مواكبة #التحول_الرقمي

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وما خفي -قد يكون – أعظم. https://t.co/AVIiu1FVED — حسن النجراني (@hnjrani) March 3, 2020

حسرة

وتحسر بعض المعلقين على الصحيفة، التي عاشت فترة ”ذهبية“ كانت فيها من أكثر المنصات الإعلامية العربية الخاصة تأثيرا وجماهيرية.

وقال الناشط تركي المقبسي: ”مرت صحيفة الحياة بعصر ذهبي تميزت فيه بطرح محتوى إعلامي راق في الأخبار والتحقيقات مع نخبة مميزة من كتاب الرأي؛ ما مكنها من أن تتبوأ مكانة متميزة لدى القراء. ليتها حافظت على مكتسباتها وواكبت التطور“.

مرت صحيفة الحياة بعصر ذهبي تميزت فيه بطرح محتوى اعلامي راقي في الاخبار والتحقيقات مع نخبة مميزة من كتاب الرأي، ما مكنها من تبوء مكانة متميزة لدى القراء. ليتها حافظت على مكتسباتها وواكبت التطور . — تركي المقباس (@turkimgbas) March 3, 2020

وأضاف الناشط سعود اليمني: ”الحياة ليست مجرد صحيفة عابرة بل هي قصة كلمة وعبارة بدأت مع كامل مروة وانطفأت مع باحث عن وظيفة! الصحافة تحولت بعد النخبة عند العرب، إلى مهنة لطلب الرزق فحطت من علٍ لتستريح“.

#الحياة ليست مُجرد صحيفة عابرة بل هي قصة كلمة وعبارة بدأت مع كامل مروه وانطفئت مع باحث عن وظيفة!

الصحافة تحولت بعد النخبة عند العرب، إلى مهنة لطلب الرزق فحطت من علٍ لتستريح.. — سعُود اليْمِنِي (@salyemni) March 3, 2020

محطات بارزة

واستذكر بعض النشطاء محطات من تاريخ الصحيفة التي تأسست في بيروت عام 1946، على يد الصحفي كامل مروة الذي ظل رئيس تحريرها حتى اغتياله في 1966.

واستحضر بعض النشطاء كيف أن الصحيفة تعرضت خلال العقود التي عاشتها، لأكثر من 10 محاولات تفجير لمقرها حتى أغلقت أبوابها اليوم.

بعد توقفها عن العمل واستقالة رئيس تحريرها @alhayat_ksa ثريد لمقتطفات من تاريخ #صحيفة_الحياة – تأسست عام 1946 في بيروت على يد الصحفي اللبناني كامل مروة و ظل رئيس تحريرها حتى اغتياله في 1966 م – تعرضت لاكثر من 10 محاولات تفجير لمقرها حتى اغلقت ابوابها بالكامل بداية = pic.twitter.com/oW8UqEPTBs —  Abdulrahman Rammal | عبدالرحمن الرمّال (@AGRammal) March 3, 2020

وقال الناشط عبد العزيز حماد في تغريدة على حسابه بتويتر: ”بعد ٧ عقود صحيفة الحياة تغلق أبوابها باستقالة رئيس تحريرها سعود الريس“.

وأضاف: ”كانت (الصحيفة) تتبع الحياة عقيدة وجهاد في سبيل إثراء المحتوى الثقافي العربي، كانت منبرا لأبرز الكتاب والمثقفين العرب بمحتوى متنوع عرف الكثير من الأسماء، أصدرت نسختين، الأولى دولية من بيروت والثانية محلية من الرياض“.